Montenegro y Santero, los vencedores del TC2000 en Rosario

Durante la mañana y mediodía de este domingo, el TC2000 tuvo acción en el Autódromo de Rosario, por la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2023 de la categoría. Las dos carreras de la jornada quedaron en manos de Ignacio Montenegro, en primera instancia y de Julián Santero en el cierre.

Ignacio Montenegro y el Fluence, protagonistas en la fecha corrida en Rosario. (Prensa TC2000)

En la primera carrera, Montenegro protagonizó un mano a mano increíble con Facundo Ardusso, quien finalmente llegó en el segundo lugar. El podio lo completó Franco Vivian, del YPF Elaion Auro Pro Racing.

Por otro lado, para finalizar la jornada, fue Julián Santero quien se llevó la victoria. El piloto mendocino del Toyota Gazoo Racing, que había llegado cuarto en la primera carrera, se las ingenió para soportar la presión de Facundo Marqués, quien finalmente llegó segundo. El podio lo completó Franco Vivian.

“El sábado no pensábamos ganar hoy, soy sincero. El auto no estaba lo suficientemente rápido. Pegamos un gran salto y pudimos mantener un ritmo competitivo no sólo en la segunda final, también en la primera”, dijo el mendocino a la trasmisión televisiva de Carburando por TyC Sports.

El porteño Franco Vivian (Chevrolet Cruze) completó el podio y finalizó tercero, a 2s. 289/1000.

El arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat Línea) culminó en la cuarta colocación, a 13s. 539/1000. El piloto de Las Parejas Facundo Ardusso (Honda Civic), quien se retrasó por un toque que recibió del juvenil chubutense Montenegro (Renault Fluence) en el comienzo, terminó en el quinto lugar, a 14s. 545/1000.

Más atrás se ubicaron el mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic), el sanjuanino Fabricio Persia (Citroen), el chubutense Montenegro (Renault Fluence) y el chileno Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence)

En tanto, el oriundo de Necochea, Matías Capurro (Toyota) llegó décimo y se quedó con el triunfo en la división TC 2000 Series.

En la primera final, a 13 vueltas, el ganador resultó Montenegro, nacido en Rada Tilly, que aventajó a Ardusso, por 1s. 948/1000. El porteño Vivian logró el primer podio de la jornada, al arribar a 5s. 946/1000.

Con estas clasificaciones, el tandilense Leonel Pernía (ausente en la carrera en Rosario por prescripción médica) continúa liderando las posiciones con 117 puntos, seguido por Montenegro, con 108. Tercero se sitúa el mendocino Santero, con 92 unidades.

Según explicó el propio Pernía, campeón vigente de la categoría, sufrió un dolor en el pecho durante la madrugada del sábado que lo llevó a realizarse distintos chequeos médicos. Finalmente, no contó con el alta necesaria para competir y se quedó afuera.

“En la madrugada del sábado tuve un dolor en el pecho. No se me pasaba y se me hizo más agudo. Me contacté con el doctor Pedro Bressi. De ahí me fui a hacer estudios. Fuimos descartando lesiones en el corazón. Sobre el final del día se me pasó. Tuve la inflamación de una membrana del corazón, sólo eso. Pero si no tengo el alta de un cardiólogo no puedo subirme al auto a correr”, explicó Pernía en la transmisión de Carburando.

La próxima competencia del TC2000, la quinta del certamen, será el domingo 4 de junio en el autódromo de San Jorge (Santa Fe).

Una final accidenteada



En los giros iniciales de la primera carrera del TC2000, el piloto Javier Scuncio Moro protagonizó un fuerte despiste que lo dejó fuera de carrera, luego de que su Honda diera varios tumbos y preocupara a todos los presentes.

Pese a la espectacularidad del accidente, el argentino radicado en Chile bajó del auto por sus propios medios.

“Agradezco a los que intervinieron para chequear mi estado de salud. Por suerte no fue un golpe en seco. Entré en cuarta, el auto mordió el borde, me fui y al trabarse en la parte externa, comencé a hacer los tumbos. Por suerte fue muy aparatoso, pero no más que eso. Estoy muy bien. Lamentablemente el auto no está para largar la segunda competencia”, comentó Scuncio Moro en los boxes.