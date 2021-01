Darío Barassi saludó a su esposa con un especial mensaje de su cumpleaños y sus seguidores se murieron de amor

El conductor de 100 argentinos dicen le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su mujer y sus seguidoras le pidieron “un Barassi para su vida”.

Darío Barassi volvió a hacer de las suyas en las redes y le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a su esposa, Lucía Gómez Centurión y le llovieron los comentarios de sus followers festejando el amor y cariño que le tiene a la mamá de su hija.

“Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja… Elegir una foto para subir en el día del cumple de la mujer de mi vida. Sí, vos Luli Gómez Centurión. Y cada foto es un momento, un viaje, un estreno, un festejo, un encuentro… Y cada foto me hace viajar, recordar y cada foto me encanta porque vos me encantas básicamente”, comenzó diciendo el conductor de “100 argentinos dicen” en su cuenta de Instagram.

El actor reconoció que le fue muy difícil elegir una foto de ellos juntos y decidió solucionar ese tema con un collage. “Fui haciendo una preselección y cuando entre al carrete me encontré con 32 fotos elegidas… Se complicó. Es que la vida con vos está buena, gorda, me gusta mucho mucho mi vida porque te tengo a vos al lado”, reveló Barassi.

“Ya fue voy con una captura de pantalla de varias y voy con eso, pensé como una genialidad instagramera, pero en el fondo me resulta muy simbólico no poder elegir una sola y tener que ir con todas. Cada momento con vos es único, es mágico. Sos mi elección y conquista más valiosa. Sos el diferencial de mi vida gorda, sin vos no era así la historia. Es con vos o no es”, le dedicó el actor.

Luego de enumerar distintos destinos que visitaron juntos, dejó bien en claro lo que siente por Lucía. “¡¿Se entiende que gracias a esta mujer yo vivo una vida inigualable?! Te amo gorda mía, feliz cumple mujer, te lleno siempre de regalos, canje y no, porque no sé como agradecerte la vida espectacular que tengo al lado tuyo”, expresó.

Y agregó, a modo de cierre: “Somos bloque, somos equipo y vamos siempre juntos por más ¡¡Felicidad absoluta en tu día mujer mía!! Te mereces todo, porque das todo. Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja… Estar a la altura de la terrible mujer que tengo al lado”.

Las palabras de Barassi generaron todo tipo de revuelo en Instagram y muchas de sus seguidoras le comentaron sus ganas de tener a alguien como él en sus vidas. “Todos queremos un Barassi en nuestras vidas”, “Todas merecemos un Barassi en nuestras vidas!”, lo halagaron sus followers.