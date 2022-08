Dalma Maradona estalló contra Verónica Ojeda en la red pero luego borró el mensaje: “¿Quién es la que se hace la buena?”

Dalma Maradona estalló contra Verónica Ojeda por decir que destrata a Dieguito Fernando Maradona pero luego borró el mensaje. En dicho escrito, la actriz se refirió al audio que el nene de 9 años le mandó tras el nacimiento de su segunda hija y que ella no le contestó porque tuvo un inconveniente de salud.

Si bien Dalma Maradona subió una historia a su cuenta de Instagram y luego la eliminó, Estefi Berardi logró hacerle una captura de pantalla y la expuso en sus redes sociales. “Acá las pruebas y se termina la historia para mí”, comenzó diciendo la hija de Claudia Villafañe junto a un chat con Verónica Ojeda.

“¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos”, le dijo Ojeda tras el nacimiento de la pequeña. “Gracias, Vero. ¡Estoy bastante dolorida pero feliz!”, le respondió Dalma.

“Disfrutá, Dal. Son hermosos estos momentos. Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina”, agregó Verónica. Efectivamente, luego se puede ver que le envió un audio y que Dalma no le respondió.

Ante esto, la actriz justificó: “¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima! Cuando me lo vuelven a dar y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales diciendo mierdas de mí… ¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?”.

Qué dijo Verónica Ojeda sobre Dalma Maradona

El lunes 1 de agosto, Verónica Ojeda dio un móvil para Argenzuela (C5N) y durante el transcurso de la entrevista se quejó por el trato que Dalma y Gianinna le dan constantemente a su hijo. Verónica contó que Dieguito llamó a Dalma para felicitarla por el nacimiento de Azul, su hija, y que no le contestó.

Cabe señalar que la actriz explicó en LAM (América TV) por qué no atendió a su hermano: “Cuando me iba a ir de la clínica estaba muy pálida y me sentía muy débil. El médico me dijo que me iba a hacer unos estudios de rutina antes de dejarme ir, y salieron unos valores tremendos. Horribles. Ahí me dijeron que me tenían que hacer una transfusión y que me tenía que quedar internada“.

Verónica no le creyó a Dalma y sostuvo que todo el tiempo destrataba a Dieguito diciéndole “el nene” en vez de llamarlo por su nombre o reconocerlo como su hermano. Además, Ojeda también despotricó contra Claudia por decir que cada uno criaba a sus hijos como podía, en referencia a una foto donde se lo ve al niño de 9 años haciendo un gesto de fuck you.

Qué le pasó a Dalma Maradona tras el nacimiento de su hija

Dalma Maradona reveló la afección que le diagnosticaron tras el nacimiento de Azul, su segunda hija, y lo difícil que fue para ella permanecer internada cuando en su casa también la esperaba Roma.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram durante la madrugada, Dalma quiso remarcar la labor del equipo que la atendió: “Todos los partos son diferentes pero yo decidí repetir equipo porque son los mejores. Desde las ecografías con todas mis preguntas incluidas con el genial y paciente doctor Marcelo Domínguez hasta mi segunda cesárea! Gracias a mi obstetra Aníbal dal Verme por el acompañamiento y por ser tan amoroso, Silvi la mejor partera del universo aunque yo nunca haya tenido una contracción”.

En otro extracto del texto, Dalma dejó en claro que ‘cerró la fábrica”. “Gabi Arias por ser la mejor instrumentadora y decirme en el medio de la cesárea ‘que linda sos por dentro’, al anestesiólogo que se bancó que le avisara que iba a llorar porque soy actriz y por ningún otro motivo! Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano! No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada pero sin duda los volvería a elegir! Capítulo aparte para la mano de #maridopotro que estuvo ahí COMO SIEMPRE! A @claudiavillafaneok que sin vos no podría NADA, a mi sis y a mi ángel de la guarda”, expresó, refiriéndose a su esposo, su madre, su hermana Gianinna Maradona y su padre, Diego Armando Maradona.

Por otro lado, Dalma se tomó otros minutos para hablar los problemas que tuvo en la lactancia de Roma. “Como algunos saben, otros no porque realmente no tienen por qué saber, mi primera lactancia no fue buena… De hecho no fue! No voy a dar detalles para no asustar a nadie pero la realidad es que fue muy accidentada y dolorosa desde el momento cero y traté de remarla (LO DI TODO) pero nunca sucedió!”. Y la diferenció de la segunda, con Azul: “Esta vez quise conocer a otra puericultora y ahí apareció Pao ofreciéndome conocernos y tener una consulta! Con todos mi miedos fui a verla pero no porque no confiara en su trabajo (SE QUE ES LA 1) pero a mi ya me había ido tan mal que desconfiaba de mi! Cuestión que la conocí ,charlamos mucho y LA AMÉ! Gracias Pao de los Santos por darme todas las herramientas y la información y por acompañarme en el camino de la lactancia con tanto amor y humor!”.

Por último, la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona, habló el mal momento que atravesó tras dar a luz a su segunda hija: “Con ojeras y esta budita que asoma por ahí les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece!”.

“Por una situación ajena a mi, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta! Por suerte ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia! Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre“, explicó Dalma. “Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podia levantar por mis medios de una silla) asique aprovecho para agradecer a todos los médicos de LOS ARCOS!”, dijo.