Cada vez más complicado el conflicto de Plaza Don Bosco

Betiana Lombardi, Liliana Escocia y Gladis Perrín son quienes nos convocan en nombre de los Vecinos en Defensa de la Plaza Don Bosco.

“Llamamos a muchos medios, hasta de Rosario y a periodistas de los mismos, pero se niegan a hacernos notas por miedo a Santacroce, incluso los que tienen algún contacto personal con nosotros” aseguran las vecinas.

Vecinos de Funes R continúan la lucha para que el Intendente Rolvider Santacroce no privatice la tradicional Plaza Don Bosco ubicada entre las calles Avenida Illia, Irigoyen, Candelaria y Matheu, para la realización de un Mercado Gastronómico. El conflicto atravesó el Concejo Deliberante donde con la votación a favor de Hernán Filippone, (Frente de Todos), Edgardo Frattini (Frente de Todos), Carlos Olmedo (Juntos por el Cambio) se impuso a los votos por el No de Pedro Giantenaso (Frente Progresista) y Mauro Miguez (Unidad Popular), teniendo en cuenta que Ana Martelli (Juntos por el Cambio) no asistió a esa sesión. Ahora los vecinos realizaron una presentación en la justicia para que se aborde este tema.

Además, autoridades del templo Don Bosco también hicieron una presentación ante el Gobierno de la ciudad, pidiendo que reconozcan la idiosincrasia histórica de esta Plaza, pero tampoco se dignaron a contestarles.





“Estamos indignados, porque los vecinos tenemos que ir a la justicia y pagar un abogado para defender este espacio, pero lo tuvimos que hacer porque a pesar de presentar nuestras quejas ante el Ejecutivo y el Legislativo, ninguno nos ha escuchado y mucho menos dado una respuesta.

Fuimos a reuniones en el Concejo y los únicos que hablaron fueron Olmedo, Mauro Miguez y Giantenaso, Martelli se cayó y Filippone ni existió. Indigna la falta de debate, privatizar un espacio público requiere como mínimo de llamar a todos los involucrados, consultar y explicar el porqué, pero no solo no son claros en el destino que va a tener la Plaza Don Bosco, ya que en un principio hablaron de un “Mercado Europeo” y en otra nota a medios rosarinos, el mismo Intendente habló de “Paseo Gastronómico; sino que tampoco explican con que finalidad le otorgan un predio público para que lo exploten privados.”.

“Eso ya lo vivimos, con disturbios, bullicio hasta las dos o tres de la mañana, descontrol de tránsito y hasta aguantarnos que defequen en los frentes de nuestras casas. Pero sobre todo nadie controló cómo se higienizaba los utensilios utilizados en la preparación de los alimentos que lavaban en esa bañera que sigue ahí tirada, también las manos y demás de los empleados gastronómicos, un verdadero foco de contagio e insalubridad”.

“La mayor dicotomía se presenta por estos días cuando en Buenos Aires, legisladores del mismo partido del Intendente litigaron contra Rodríguez Larreta en contra de la Privatización de Costa Salguero. ¡Y ganaron!, acá en Funes es el mundo al revés“.