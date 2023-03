Ardiles destrozó a De Paul tras sus dichos por la Selección Argentina: “Me pareció una…”© Twitter

“Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó”, comenzó Ardiles.

Y siguió: “No tendría por qué meterse en ese terreno. Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo”.

“El hecho de ser campeón del mundo lo tenés por vos por toda tu vida. Es un galardón para siempre. Pero de ninguna manera significa que yo fui mejor que otros”, argumentó.

“Riquelme, por ejemplo, no ganó la Copa del Mundo, Agüero tampoco. ¿Eso qué significa? ¿Que están un escalón por debajo de los demás? No. Hay jugadores que ganaron la Copa del Mundo y no le pueden atar los botines a Riquelme”, amplió el ex futbolista en Futbolémico.

Las declaraciones de De Paul que generaron polémica

“Se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre hubo algo muy claro, que lo importante es la Selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos siendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país“, consideró.

“No lo digo desde el ego ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)“, continuó en diálogo con TyC Sports.