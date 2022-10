Una Vecina de Funes agradecida con el Personal del Centro Médico del Eva Perón

Según relató a Funes Hoy Yanina Franco, “Los convoqué para expresar mi agradecimiento a los profesionales de este Centro de Salud, mi hija estaba ya con un dolor muy agudo y gracias a ellos, ahora está bien.

Desde el día 10 de agosto mi nena comenzó a sentir mucho dolor en un dedo del pie, luego de una consulta médica fui derivada al Sanatorio de Niños Zona Norte de Rosario, pero no obtuve ninguna solución. Me volvieron a derivar, esta vez al Centenario, y volví con la nena tal cual, sin que le hicieran ningún tratamiento.

Este jueves mi hija se sentía tan mal que se descompuso del dolor que se le había extendido al pie y a la piernita, esto me llevó a consultar por Guardia en el Centro de Salud Eva Perón. La revisó la doctora Mercalli, y me dio turno con el traumatólogo para la mañana de hoy viernes.

En equipo el doctor Gonzalo Bonadeo (Traumatólogo), la doctora Carina Mercalli (Médica Clínica) y las enfermeras Mariana y Estela Quintana, realizaron una auscultación de la dolencia y decidieron hacer un desbridamiento y curación del dedo.

Mi nena necesitará el seguimiento para evaluar y curar la herida, por lo que deberá seguir concurriendo al Centro de Salud por varios días, pero ya no tiene dolor agudo y pudo volver a caminar, además pude volver a concurrir a la escuela”.

El caso según la Historia Clínica:

La niña padece de una patología congénita por la que las uñas de los Hallux (Primer dedo del pie o dedo gordo), crecen hacia adentro, hacia los costados en vez de crecer hacia afuera derechitas, esto produce dolor e infección, por lo que luego de varias derivaciones a Rosario ya que no tenemos quirófano y no podemos por lo tanto operar, al ver que no le dieron con la solución, se hizo una limpieza de herida y una curación para resolverlo, luego de la misma la controló el Dr Bonadeo y el lunes concurrirá a la consulta de la doctora Mercalli. Así hasta que consideren su alta médica.

Es una patología que puede repetir esta paciente, ya que es genética, por lo que sus cuidados y corte de uñas, debe ser revisado cada dos o tres días, y aprender como recortarlas.





Síndromes genéticos que producen esta afección

Los afectados suelen tener dolor en el lugar donde la placa ungueal se curva hacia las puntas de los dedos.

En estos casos, los bordes de las uñas se curvan hacia adentro de la piel de los dedos de los pies.