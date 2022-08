Tras las internas de Juntos por el Cambio, se reúne la cúpula del PRO

Tras la interna que se dio en Juntos por el Cambio por los dichos de Elisa Carrió contra diferentes referentes de la fuerza, la cúpula del PRO se reunirá hoy en un almuerzo. Los principales dirigentes del partido que dirige Patricia Bullrich se encontrarán en San Telmo y analizarán la situación generada en la alianza opositora.

Entre los convocados están, además de la titular, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. A su vez, también podrían ser parte del encuentro el diputado nacional Cristian Ritondo y el exfuncionario Fernando de Andreis.

Si bien la cúpula del PRO se suele reunir los viernes a almorzar en San Telmo, esta vez se tratará de un encuentro especial dado que “Lilita” Carrió generó revuelo dentro de Juntos por el Cambio y pidió “reglas decentes” de cara a lo que serán las próximas elecciones. Al mismo tiempo, la dirigente de la Coalición Cívica había advertido sobre los vínculos de algunos opositores con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, Carrió había manifestado: “Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina”. Al mismo tiempo, destacó: “Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo”.

Estas declaraciones de la exfuncionaria trajeron repercusiones dentro de la principal alianza opositora. Algunos de los referentes que salieron al cruce fueron Patricia Bullrich, quien dijo que Carrió “da un espectáculo degradante”; Rodríguez Larreta, quien pidió la unidad y también desde la Unión Cívica Radical, desde la cual salieron a defender a Gustavo Morales.