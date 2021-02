Tras conocerse nuevos videos de seguridad, avanza el impeachment contra Trump

Los demócratas que lideran el segundo juicio político contra Donald Trump seguirán sobre este jornada presentando su caso tras lo que fuera la exhibición de videos obtenidos de las cámaras de seguridad que mostraban escenas de pánico entre los legisladores el 6 de enero, día del asalto al Capitolio.

Las imágenes mostradas incluyeron el momento en que el grupo de manifestantes pro Trump irrumpía en el edificio, legisladores angustiados recibiendo ayuda de los guardias de seguridad, manifestantes participando en un combate cuerpo a cuerpo con la policía y el audio de los oficiales de policía del Capitolio pidiendo apoyo.

A su vez muestran al por entonces vicepresidente Mike Pence, quien se encontraba en el Capitolio para presidir la sesión de certificación de la victoria electoral de Joe Biden, mientras es guiado rápidamente por unas escaleras por guardias de seguridad para ponerlo bajo resguardo, junto a su familia.

El jefe de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, aparece esquivando por poco a una multitud desenfrenada y el senador Mitt Romney, un republicano que frecuentemente se oponía a Trump y había sido convertido en blanco de su odio, es alejado en el último minuto por un agente cuando ya la muchedumbre se le acercaba.

En otro segmento, se observa a la turba irrumpiendo en la oficina de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también blanco frecuente de la retórica incendiaria de Trump.

“Nancy, ¿dónde estás, Nancy?”, gritaban los manifestantes mientras buscaban por el lugar, sin saber que ocho miembros del equipo de la legisladora estaban escondidos detrás de una puerta situada en ese mismo pasillo.

Ayer, los legisladores demócratas que actúan como fiscales argumentaron por segundo día consecutivo que el asalto fue promovido deliberadamente por el expresidente e insistirán en recordarle a los senadores lo violenta que se tornó la situación el día del asalto, hecho que terminó con cinco personas muertas.

El episodio ocurrió luego de que Trump dijera a sus seguidores reunidos cerca de la Casa Blanca que no había ganado la reelección debido a un robo.

Los abogados defensores del ex presidente, que presentarán sus argumentos más adelante esta semana, adujeron no obstante que el magnate inmobiliario no puede ser culpado personalmente por lo ocurrido e insistieron en que el juicio es inconstitucional porque ya no está ejerciendo el cargo.

Trump, que está en Florida tras dejar la Casa Blanca, no comparecerá en el proceso y se ha mantenido en silencio.