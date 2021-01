“Todos esperaban una final entre Boca y River, pero ganó el fútbol brasileño”

Uno de los memes futboleros

El entrenador de Santos analizó la victoria ante Boca y remarcó que los finalistas “representan un triunfo del fútbol brasileño” sobre el argentino.

Los finalistas│Foto: Instagram @Libertadores

El DT de Santos, Alexi Stival “Cuca”, reflexionó tras la victoria de su equipo contra Boca y su pase a la final de la Copa Libertadores. “Cuca” consideró que mientras todos esperaban una final entre River y Boca, la jugarán Santos y Palmeiras lo que “representa un triunfo del fútbol brasileño”.

“Todos estaban esperando una final entre Boca y River y los periodistas buscaban acreditarse para ese partido en el Maracaná del 30 de enero, pero al final la van a jugar Palmeiras y Santos. Este es un triunfo del fútbol brasileño”, declaró el DT en la conferencia después de la goleada 3-0 ante Boca.

Sobre la actuación de su equipo, destacó: “Todos sabíamos que lo único que servía era ganar y lo hicimos en forma contundente. Este es el mérito de un plantel que juega por la gloria, porque tenemos muchos problemas económicos, con deudas, y sin embargo deja todo en la cancha”.

Es la tercera final brasileña de la Copa Libertadores después de las jugadas en 2005 (San Pablo-Atlético Paranaense) y 2006 (Inter-San Pablo).



“La peor noche”, el análisis de la derrota de Boca ante Santos

El Xeneize perdió 3-0 en Brasil y se quedó afuera en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Al minuto de juego hubo indicios de lo que podía pasar. Y pasó. Que Boca entró dormido a la cancha. Que Fabra jugaría su peor partido desde que llegó al club hace cinco años. Y que, en consecuencia, la ansiada séptima Copa Libertadores no se daría en esta inédita edición. Claro, para eso, primero debía llegar a la final. Y le quedó muy lejos.

En su primer contacto con la pelota, Fabra la perdió inocentemente y Marinho remató al palo. La siesta del equipo duró unos 20 minutos. Sin reacción. Superado futbolística y físicamente, y en actitud también. Perdió el mediocampo desde el vestuario. Sorpresivamente, Capaldo, el único entero de los mediocampistas, quedó en el banco. Campuzano, después de diez días sin jugar y Diego González, que aún no está en su mejor forma, fueron los encargados de recuperar. Boca no hizo pie. Los once jugadores sufrieron el partido.

Tuvo tres momentos esta revancha de semifinales, cuando desde el comienzo los de Cuca fueron en busca del triunfo; cuando, a partir del gol, le cedió el terreno y el balón a Boca y desde el inicio del segundo tiempo, que pisó el acelerador y liquidó la serie.

Inesperada y desconcertante actuación del Xeneize en el choque más importante del ciclo de Russo. Boca no pateó al arco en el primer tiempo. Casi no pisó el área. No tuvo ideas y los niveles individuales fueron los más bajos de la temporada.

Con esa imagen, Boca se despide de la Copa. El domingo tendrá la chance de sumar un nuevo título local frente a Banfield. No le será fácil digerir semejante golpe y enfocarse en la final de San Juan. Esa es la misión. Sin dudas, a esta altura, de ganarle al Taladro, será el premio consuelo para un plantel que abandonó en Brasil la ilusión de conquistar América.