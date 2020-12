Rosario Smowing & Mamita Peyote, en vivo

En un esfuerzo mancomunado de dos de las bandas más icónicas de la ciudad de Rosario, junto a dos productoras de esa ciudad, contando con el apoyo de la Cámara de Proveedores de Servicios para Espectáculos de Rosario, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe celebramos la vuelta de los shows musicales en vivo con público en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

MAMITA PEYOTE nació en Rosario en 2011. Con una mágica energía que suena con sello propio, encarnan con fuerza una gran combinación de géneros musicales. Rocksteady, reggae, ska-jazz, rumba, cumbia, swing, funk, rock, gypsy, latin pop, son algunos de los ritmos que pueden disfrutarse y bailarse en los grandes festines peyoteros.

A ese particular sonido se le suma el color y la interpretación de la inconfundible voz de Euge Craviotto Carafa, y el multi-instrumentista Charly Bertolin en guitarra, al frente de este proyecto. Además de ser seleccionada y distinguida en numerosas oportunidades en su región, en 2013 la banda fue elegida a nivel nacional entre más de 11 mil artistas como una de las ganadoras del “Concurso Nacional Igualdad Cultural”.

En 2014, la agrupación fue finalista del “Rototom Reggae Contest Latino” y, en 2015, fue declarada “Banda distinguida de la ciudad de Rosario” por su aporte a la cultura y a la música. Además, al año siguiente llegaron a la semifinal del concurso “Camino Abbey Road”.

Su ecléctico sonido los llevó a desembarcar en multitudinarios conciertos, compartiendo escenario con artistas de diversos géneros y origen: The Wailers, Mimi Maura, S.O.J.A., Armandinho, La Vela Puerca, Dub Inc, Natiruts, Los Pericos, Los Cafres, Dread Mar I, Kapanga, Eruca Sativa, Nonpalidece, Los Caligaris, Miss Bolivia, Los Tipitos, Onda Vaga, Kameleba, Dancing Mood, Litto Nebbia, Los Palmeras; son algunos de ellos.

Su primer disco, compuesto por 13 temas propios, obtuvo la nominación a “Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana” en los Premios Gardel 2015; una terna que compartieron junto a Dread Mar I y Gondwana. Ese mismo año protagonizaron una exitosa gira por la costa argentina, a la vez que participaron en la tira “Viudas e Hijos del Rock And Roll” (Telefe), lo que les permitió presentar el corte difusión, “Consentimiento”, en un prime-time televisivo para todo el territorio nacional y países tanto del continente americano como de Europa. El single se ubicó entre los “50 más virales de Argentina” en la plataforma Spotify, superando las dos millones de reproducciones.

En 2017 pisaron el escenario principal de música reggae en el “Cosquín Rock” y, en 2018, fueron invitados a formar parte de la grilla por la conmemoración del Día de la Independencia Nacional sobre la emblemática Avenida 9 de Julio ante 500 mil personas en Capital Federal. Ese mismo año lanzaron su segundo álbum de estudio, “Runfla Calavera”, que contó con la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

En 2019, el disco fue nominado a “Mejor Álbum Reggae/Ska” en los Premios Gardel, a la vez que resultaron ganadores del galardón a “Mejor álbum Reggae/Ska” en la 17° Independent Music Awards celebrada en Nueva York. El material fue presentado a sala llena en el Teatro Vorterix de Rosario y luego en distintos venues de Capital Federal, como La Trastienda, The Roxy Live y Studio Quilmes Garage, entre otros.

Ese mismo año también fueron convocados, junto a Los Caligaris, para cerrar la celebración de los tradicionales “Carnavales Porteños”, un evento sobre la icónica Avenida de Mayo, que reunió a más de 60 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, recibieron un “Diploma de Honor” por parte del Senado de la Nación Argentina en “reconocimiento por su valiosa contribución, a través de la música, en la mejora de la calidad de vida de los miembros de su comunidad”.

Entre junio y julio de 2019, protagonizaron una gira por Estados Unidos, tocando en reconocidos venues de Nueva York. En esa recorrida, debutaron en el Ruido Fest (Chicago), uno de los festivales de música latina más importantes de dicho país, y fueron parte del Latin Alternative Music Conference (L.A.M.C.), una de las ferias de música independiente alternativa más importante del mundo.

Mamita Peyote comenzó el año a toda potencia, participando en febrero de la sexta edición de Rock en Baradero y con una importante agenda de presentaciones. Aunque la pandemia causada por el nuevo coronavirus alteró esos planes, no lo hizo con su creatividad y el compromiso musical con sus fans. Reinventando formatos pero con la misma fuerza, en junio fue parte del ciclo “La Seguimos en Vivo”, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Vía streaming, el público disfrutó el show desde sus sillones, y continúa disponible en el canal de YouTube de la banda. También participaron de las ediciones online del Festival Billboard, realizado a comienzos de julio; y del Cosquín Rock, el primer fin de semana de agosto; con una actuación que cosechó muy buenas críticas, además de sumar cientos de nuevos seguidores desde distintos lugares del mundo.

ROSARIO SMOWING es una “RockBigBand” de la ciudad de Rosario, Argentina. Con 20 años de recorrido, cuatro discos y dos singles editados de forma independiente, es considerada como la más destacada en su género a nivel nacional.

Con su origen a fines del siglo pasado, recrea la música bailable de las décadas del 40, 50 y 60 al estilo “Swing Argentino” con canciones propias que combinan elementos y arreglos de ska, jazz, mambo, rockabilly, dixie, tango y bolero.

Su primer disco, Volumen 1 (2003), fue registrado en los estudios All Audio, por Jorge “Negro” Ojeda, contando con la locución de Don Orlando de la Matta, la colaboración de Jorge Risso en la etapa de edición y mezcla, y fue masterizado por Eduardo Bergallo en Buenos Aires. El videoclip de su corte “Mareado” fue finalista del Primer Festival Argentino del Videoclip, dirigido por el premiado realizador rosarino Federico Actis. En el año 2005 la canción “Mareado” fue incluida en el compilado swing Roll of the Dice, compartiendo la lista con temas de bandas internacionales como Pink Martini, Bellevue Cadillac, Sandro Cumini, Jet Set Sixers y otras.

Su 2º álbum, “Si Siempre Estoy Llegando”, fue grabado entre el 6 y 8 de marzo por Amilcar Gilabert, cuenta con la participación de Matias Salina en bandoneón, Lucas Magliochetti en tuba y Orlando de la Matta en locución. A finales del 2007, la orquesta fue convocada a incorporarse al elenco de la obra teatral Un guapo del 900, dirigida por Eva Halac y producida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde 2008 la orquesta ha mostrado su arte en distintos escenarios en seis diferentes giras por Brasil con producción de Difusa Fronteira.

En mayo de 2011 aparece Volumen 3 “Se Mueve”, su 3er disco de estudio, en el que participan importantes invitados, entre los que se encuentran Mara Santucho (Los Cocineros) y Carlo Seminara.

Fue el 2012 año que los vio iniciar la saga de hasta el momento seis tours por el viejo continente participando de los más importantes festivales europeos, subiéndose a los escenarios más prestigiosos de 14 países, uno de ellos del continente asiático. Ese año, el sello alemán Flowfish Records edita del disco Volumen 3 “Se Mueve” en Europa, que en las primeras dos semanas de lanzamiento agota su venta online y es destacado por la prensa especializada.

En 2013, Rosario Smowing lanza “13 años”, una edición especial que contiene sus 3 discos.

“No te prometo nada”, cuarto disco de estudio, fue presentado en su 4ta gira europea y posteriormente de manera oficial en diferentes ciudades de Argentina. Sus últimos dos lanzamientos se realizaron en plataformas virtuales con dos singles que serán parte de su próximo material discográfico.

Y luego de un año en el que no realizaron ningún show en vivo, el viernes 8 de enero vuelven a los escenario porque como dice su frontman, El Capitán Casanova, “ahora vamo’ a bailar”.