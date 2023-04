Reaparición de Cristina Kirchner tras el renunciamiento de Alberto Fernández

“27 de abril 2003 – 2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”. Bajo ese título, Cristina Kirchner brindará una charla este jueves en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Será su primera intervención pública tras la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección y un contexto económico sensible, con una disparada del dólar libre que este lunes tocó los $465 para la venta.

La disertación que encabezará la Vicepresidenta fue presentada como una “charla magistral” en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner; un espacio de formación de cuadros políticos del kirchnerismo. Según se explicó desde la organización, lo que se busca es formar dirigentes para “hacerlos protagonistas de un modelo de capacitación que genere las herramientas para construir la sociedad que imaginamos y deseamos”.

El contexto en el que hablará la ex mandataria y el presumible contenido de su intervención serán un punto de inflexión. En el tramo electoral, hablará luego de la decisión del Presidente de no ir por la reelección. Una definición que, según pudo saber Infobae, el jefe de Estado tomó en soledad sin consultar a las restantes partes del Frente de Todos. La determinación de Fernández fue en sintonía con el escenario de candidaturas que pergeñó el kirchnerismo: que él despeje el camino. Lo que sigue ahora para ese sector es generar las condiciones para que la titular del Senado acepte una candidatura presidencial. El Presidente junto a Cristina Kirchner en la apertura de sesiones; la última que encabezó y encabezará Fernández luego de su decisión de no ir por la reelección (REUTERS)

Por el momento, no hay mayores señales de que este jueves CFK haga un pronunciamiento en este sentido. Si bien Fernández se corrió de la pelea electoral en primera persona, busca imponer un escenario de PASO para definir quién peleará por la presidencia en nombre del peronismo. Este lunes, en una entrevista con Nacional Rock, lo ratificó. “Hay varios buenos candidatos: Agustín Rossi es un dirigente espectacular; ¿Scioli? es un gran dirigente y también puede ser; Victoria Tolosa Paz también puede ser. “Wado” de Pedro podría ser del otro espacio porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”, planteó Fernández.

La locación elegida para la reparación de Cristina Kirchner está cargada de simbolismo para la trayectoria política de la Vicepresidenta. Nacida y educada en la capital bonaerense, fue en el Teatro Argentino de La Plata donde lanzó su candidatura a presidenta junto a Julio Cobos como compañero de fórmula en el año 2007. Allí también se presentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009. Parte de la presentación de dicho proyecto había estado a cargo del por entonces Jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Hoy Massa está en el centro de la escena económica y también electoral para las intenciones del Frente de Todos. Por ello, el foco está puesto en el discurso de la ex presidenta y el camino que le marque al menos a su espacio. La sintonía con Massa todavía persiste. En sus últimos discursos, Cristina Kirchner mencionó al ministro de Economía y lo hizo, incluso, bajo su nombre de pila a secas. “En las batallas difíciles es cuando uno más tiene templanza”, dijo Massa en el día de ayer en el marco de un acto en el Centro Cultural Kirchner, en el que presentó el nuevo plan de obras de Edesur junto a intendentes del conurbano sur. Sergio Massa, figura clave del oficialismo de cara a las elecciones (REUTERS)

El ministro viene trabajando la recalibración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tomado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri por USD 57.000 millones. El motivo central de esta revisión tiene que ver con el impacto de la sequía del año pasado y principios de este 2023 que redujo considerablemente el nivel de liquidación y reservas en dólares. Para el Gobierno implicó una pérdida de USD 14 mil millones. Fue parte de las reuniones que mantuvo semanas atrás durante su gira por Washington DC.

Atado a la disparada del dólar, los números para el país tampoco son favorables en lo que refiere a la inflación. Marzo registró una suba del índice de precios al consumidor del 7,7%; un índice que acumuló el primer trimestre del año una variación de 21,7%. En este contexto, es que el Frente de Todos deberá afrontar la campaña electoral para las elecciones presidenciales.

Aunque sugieren que no habrá definiciones electorales determinantes, la dirigencia del kirchnerismo guarda hermetismo sobre lo que pueda llegar a decir su jefa política durante el acto de este jueves en La Plata. La invitación a la disertación de Cristina Kirchner

La Vicepresidenta hará su ingreso pasadas las 18:30 al escenario de la renovada Sala Ginastera del Teatro Argentino. Se trata de una sala con capacidad para 1.780 espectadores en plateas y tres niveles de palcos y galerías que fue recientemente re-inaugurada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de un plan de recuperación integral del edificio que alcanza una inversión de más de $350 millones.

Se trata de una sala de las más importantes de América Latina: posee la forma tradicional en herradura, con una geometría y proporción armónica que aseguran su buen funcionamiento y un excelente nivel acústico. Fue cerrada en noviembre de 2017 bajo el pretexto de un reacondicionamiento pautado en cuatro etapas que quedaron inconclusas y significaron la parálisis casi total de la actividad del teatro, así como su deterioro producto de filtraciones, inundaciones y falta de mantenimiento.

La fecha elegida tampoco es inocente. El próximo jueves 27 de abril se cumplen 20 años de la victoria presidencial de Néstor Kirchner; una elección que dio inició al proceso de gobierno de 12 años del kirchnerismo.