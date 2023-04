Milei anticipó que en su gestión “la educación dejará de ser gratuita” y encendió una nueva polémica

Milei en San Juan, en una de sus recorridas proselitistas. | PRENSA LLA

El célebre ‘Teorema de Baglini’, que sostenía que las declaraciones de un político serán más disparatadas o irresponsables cuanto más lejos esté del poder, encuentra en el libertario Javier Milei a una de sus excepciones. Es cierto que aquella afirmación del diputado radical, hecha en 1986 en un marco en que se debatía justamente la deuda eterna, ha ido mutando con los años, pero debe admitirse que eso de que “más cerca del poder los candidatos se volverán más sensatos y razonables”, no tiene justamente en el líder de La Libertad Avanza a uno de sus cultores. Porque las encuestas muestran a Milei cada vez más cerca de poder llegar al poder, pero sus afirmaciones crecen en virulencia y en las últimas horas dijo que en su hipotético gobierno “la educación dejará de ser gratuita y obligatoria”, negando además que “se trate de un derecho”.

Cuando le preguntaron entonces que haría “el que quiera estudiar, habló de un “sistema de vouchers”, que no quedó claro en que consistiría, aunque si dejó perfectamente en claro en que terminaría con”la educación obligatoria, porque funciona pésimo”.

“El sistema de la obligación no funciona”, agregó Milei, contando que “si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar, cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta”.

“¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aún así dio mal”, sostuvo.

Asimismo, añadió: “La educación es un desastre y el país un baño de sangre. Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tiene que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del estado”.

En esta misma línea, el economista liberal apuntó a presunta gratuidad de la educación en Argentina, señalando que “gratis no hay nada, alguien lo paga, lo hacés al pagar los impuestos, porque no existe el gratis, siempre alguien paga”.

Como se sabe, el economista ya había generado otra polémica hablando de dolarización de la economía, admitiendo que si bien “las condiciones del entorno no son menores”, cree que “si viene una hiperinflación, la ‘casta’ vendrá de rodillas a pedir que dolarice”.

“El escenario difícil es que plantan la bomba un minuto antes de irse. Mi primera alternativa es llevarlo al Congreso. Puede ser que lo rechacen. No iría por un referendum vinculante sino por consulta popular. Si lo rechazan, acelero el recorte del gasto público“, manifestó el diputado liberal.

A su vez, reiteró que “es muy importante bajar rápido la inflación”, pero que “querer recrear una moneda es más costoso y más riesgoso”. “En la Convertibilidad, el Banco Central era independiente y tenía reglas duras. Ese peso tenia demanda de dinero. Esa regla era exitosa y ganaba elecciones. Cuando el fisco se quedó sin plata, rompió la regla”, afirmó.