Polémicas declaraciones de Damián de Santo: “Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos, tienen más futuro que yo”

Damián de Santo y sus polémicas declaraciones

Damián de Santo habló de todo, camino a su vuelta a Telefé con “El primero de nosotros”, la nueva ficción que prepara el canal y comenzará a grabar en abril, dio su mirada sobre el distanciamiento y los protocolos por coronavirus y la aplicación de las vacunas; además de recordar los incendios de Villa Giardino (Córdoba), lugar donde reside junto a su familia.

“Yo quiero salir a trabajar y contagiarme, y que sea lo que Dios quiera, que quedarme en casa y morirme de angustia y arruinarle la vida a toda mi familia por mi amargura, por mi falta de proyectos, por mi falta de sueños, por mi falta de futuro, y la falta de futuro que yo le genero a mis hijos”, sostuvo en un móvil con Intrusos.

En relación a las vacunas, el actor se mostró desconfiado y señaló que no le extrañaría “que seamos (Latinoamérica) el sector del mundo donde se prueben las primeras vacunas”. “A mí me gustaría un poco más de información con respecto a la ANMAT y la Organización Mundial de la Salud, incluso la organización de los médicos argentinos, que se hagan las pruebas pertinentes, y bueno, si es obligatorio vacunarse, me vacunaré. Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos porque creo que tienen más futuro que yo y quiero que esperen por lo menos a ver qué me pasa a mí”, opinó.

“Los efectos adversos de la vacuna van a tardar en manifestarse, entonces es probable que empiecen a pasar cosas a mitad de este año de los que se vacunaron a principios de año o casi a fin de año. De alguna manera, el mundo nos usa a Latinoamérica como conejillo de Indias. No me extrañaría que seamos el sector del mundo donde se prueben las primeras vacunas”, siguió.

Fabricio Ballarini sobre las polémicas declaraciones de Damián de Santo

Sus declaraciones alcanzaron una serie de repercusiones a través de las redes sociales, donde decenas de usuarios y usuarias cuestionaron sus dichos. Entre ellos el científico del CONICET Fabricio Ballarini quien sostuvo: “Este tipo de desinformación es la que debemos evitar. Es increíblemente nociva para la salud pública”.