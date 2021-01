Cumbre entre Ameal y D’Onofrio: campeonato largo, descensos y el Covid-19

Jorge Ameal y Rodolfo D’Onofrio, juntos en un almuerzo

Boca y River terminaron su participación en la temporda 2020/21 con un sabor semiamargo y con el “xeneize” un poco mejor ante la consagración en la Copa Diego Maradona. La derrota en la Libertadores fue el gran golpe para ambos que cayeron en semifinales con un día de diferencia y ahora sueñan con repetir e ir por más en este año.

Antes de que inicie este camino que los volverá a tener en la lucha, Rodolfo D’Onofrio y Jurge Ameal mantuvieron una cena de camadería, como ya fue habitué en principios de 2020 y remarcaron que, a pesar de sus diferencias internas, para el fútbol argentino apuntan a los mismos objetivos.

Los nuevos torneos, la vuelta de los descensos, la pandemia de coronavirus y al crisis económica son algunos de los temas que se tocaron y en una improvisada conferencia de prensa dieron a conocer sus ideas y pensamientos de cara a lo que se viene, buscando un cambio la AFA.

D’Onofrio inició con sus palabras y deslizó: “Con Jorge no estamos de acuerdo con que no haya descensos, eso hace que el fútbol vaya para abajo y necesitamos que vaya para arriba. Un torneo de 28 equipos es complicado y complejo“, a lo que Ameal agregó: “Queremos campeonatos largos y con descensos. Si no, tenemos que ir a un proyecto que sea superador. Queremos fútbol en serio, cuando tengamos un borrador del nuevo torneo haremos una conferencia de prensa y diremos qué es lo que pensamos”.

“Boca y River son las locomotoras del fútbol, los que generan mayor expectativa. Planteamos lo que nos parece, pero hay una mayoría que piensa otra cosa. Nosotros queremos que el fútbol argentino crezca, que sea atractivo. Si la preocupación es el descenso, entonces saquemoslos y lleguemos a un torneo de 70, pero no va”, destacó D’Onofrio.

Por otro lado, se refirieron a la pandemia de coronavirus y el impacto que generó en las arcas del fútbol argentino. “Queremos que la gente vuelva a los estadios, que tengamos una vida más normal en el fútbol y eso hace a la economía de nuestros clubes”, señaló Ameal, mientras que D’Onofrio hizo referencia a la relación entre ambos.

“La pandemia nos alejó un poco, estuvimos juntos y después pasó todo lo que pasó. Cada uno tuvo que respetar las normas que había, pero estamos en contacto permanente”. “Creo que desde Boca y River podemos construir que se tome conciencia de los cuidados en esta pelea que estamos dando con los argentinos. Este partido lo jugamos juntos”, sentenció.

Por último, el de Boca cerró: “Es muy importante el tema de la salud. Obvio que hablamos de fútbol, pero nada de mercado, estamos en otra problemática. Hay que derrotar al Covid para que la gente pueda volver a las canchas, es una necesidad. Hoy la pelea es que la gente se vacune y todos tenemos que jugar este campeonato”.