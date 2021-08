Ozuna sorprendió a Luz Gaggi de La Voz Argentina

Este domingo 22 de agosto, Luz Gaggi hizo explotar las redes sociales con su épica y renovada interpretación de El Farsante en La Voz Argentina, el hit del reguetonero Ozuna. La participante hizo unos arreglos que han logrado impresionar hasta al compositor puertorriqueño, quien tuvo un inesperado gesto con la participante.

Integrante del Team Mau y Ricky, Luz interpretó El farsante, un sencillo de Ozuna perteneciente a su álbum Odisea, que fue lanzado en 2017. Tiene una versión remix con colaboración de Romeo Santos, de 2018.

El Farsante fue escrito por el mismo Ozuna -Juan Carlos Ozuna Rosado en rigor- y Alex killer, y es una canción de R&B latino. Es por eso que ha impactado tanto la versión de Luz.

Qué hizo Ozuna al escuchar a Luz Gaggi cantando El Farsante

Este lunes, Luz visitó el living de Cortá por Lozano (Telefe) para hablar de la locura que despertó en Twitter. Pero el tema se extendió hasta al mismo Ozuna, quien después de ver la espectacular performance de la joven de 18 años, empezó a seguirla en Instagram, y le comentó su último post, donde puso: “Yo sé que en el amor soy un farsante”. Entre la lluvia de comentarios se encontraba el de Ozuna: “La rompisteee”, le puso El Negrito Ojos Claros.

“Debe ser muy flashero, ¿no?”, le preguntó Diego Poggi. “Porque además no es un community manager, es él”, agregó Verónica Lozano. Luz reveló que se enteró por Twitter, porque un usuario escribió “vayan a revisarle el pulso a Luz” tras notar que Ozuna le había comentado el posteo.

Al confirmar lo que de dijeron, Luz se emocionó tanto que fue a despertar a su madre para contarle, a pesar de que eran las dos de la mañana. “¿No le escribiste por privado?”, le preguntaron. “Sí, le agradecí”, contó ella.

Cuál es la historia de Luz Gaggi de La Voz Argentina

Luz Gaggi se presentó en La Voz Argentina por primera vez interpretando One and only, el hit de Adele, y con tan solo entonar dos palabras se ganó la admiración del jurado y el público.

Tras su performance, la joven reveló su dramático pasado. Su futuro era el de ser bailarina, pero un accidente terminó con su carrera y decidió acercarse a la música. Su padre, Edgardo, explicó en el backstager que debido al accidente, Luz sufrió un desplazamiento de la cabeza del fémur.

“Fue como una trompada. Ella era una nena que se la pasaba saltando, bailando y haciendo piruetas y de pronto pasamos a verla en sillas de ruedas fue un gran aprendizaje”, recordó. “Soñaba con ser bailarina y a los 9 años tuve un accidente que me impidió seguir con la danza porque no pude caminar por mucho tiempo”, contó la joven.