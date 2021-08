Desde 2012 se festeja esta efeméride que nace en conmemoración a el gran escritor argentino Jorge Luis Borges.

La Biblioteca José Hernández se encuentra en Buenos Aires 1596 e Yrigoyen, podés visitarla a diario, disfrutar de sus libros y de todo su espacio.







Además cuenta con sala de lectura y un extenso parque, para los que eligen disfrutar de un libro al aire libre.













A pesar de que hoy por hoy hay muchas opciones para acceder a la lectura digital, nada supera el contacto físico de poder tocar un libro y oler su tinta, esto además de brindar sensación de pertenencia de las historias que lees, deja tu imaginación al libre albedrío de tu mente de una forma inigualable.

La tecnología sumó al libro, y muchas maestras leen a sus alumnos por Zoom. Desde ese lugar sigue siendo bueno escuchar, mirar la cara de alguien que lee y cuenta. En este momento que es único, encontrarse con la mirada soporta cualquier pandemia.

Pero en Pandemia también, muchas familias empezaron a pensar en un libro para desconectar un rato a sus hijos de las pantallas y lograron también que descubrieran el placer por la lectura.

24 de agosto se celebra el Día del Lector en nuestro país

El Día del Lector se celebra en nuestro país desde que en 2010 se declarará esta fecha, en conmemoración al nacimiento de Jorge Luis Borges, quien nació un 24 de agosto de 1899.

Maestro de maestros, el aporte que dejó Jorge Luis Borges marcó profundamente no solo la formación de tantos otros escritores que eligieron el camino de la pluma, sino también de las distintas generaciones de lectores que se embebieron de su obra.

Fue bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Sus dos libros más conocidos son, Ficciones y El Aleph, publicados en los años cuarenta, y parten de recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes de forma fantástica en los que aborda temas como los sueños; las mitología europeas, las bibliotecas y los laberintos.

Asimismo, Borges aseguraba que no era muy adepto a la lectura contemporánea sino que le interesaba la lectura clásica: “En general lo contemporáneo no me interesa. Creo que habrá de parecerse bastante a mí. Después de todo, yo también soy contemporáneo. Tratándose de lo contemporáneo, estamos viviendo en el mismo mundo y no creo que podamos ser muy distintos. En cambio, si uno estudia literaturas de otras épocas puede encontrar novedades”.

Entre sus libros favoritos, se encontraban: La Divina Comedia, de la cual coleccionaba diferentes ediciones, El Quijote, los poemas homéricos.

“El verbo leer, como el verbo amar, y el verbo soñar no soporta `el modo imperativo`. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre lo dejen; que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”, supo declarar en alguna entrevista.

Para celebrar este día habrá diferentes actividades y por primera vez se celebrará la semana del lector en las redes sociales de La Feria del Libro.