Noelia Marzol, indignada con la polémica decisión de El Nueve por el Día de la Mujer

Marzol quien atraviesa su sexto mes de embarazo, grabó un video exponiendo su postura ante la polémica decisión de El Nueve de no poner a mujeres en el aire por el Día Internacional de la Mujer.

En el Día Internacional de la Mujer, ciclos como Intratables, de América, decidieron que las mujeres del canal fueran las panelistas del programa conducido por Fabián Doman. El Nueve, en cambio, tomó la resolución, que ha generado debate en las redes, de sacar a todas las mujeres de la emisora del aire.

Noelia Marzol, integrante de Todo Puede Pasar, el envío conducido por Nicolás Occhiato, tomó sus redes para manifestar su molestia sobre el tema y dejar en claro su pensamiento. “Quiero ser breve y conciliadora porque, realmente, no es mi intención que se genere violencia y empecemos a insultarnos, y que se genere un debate desde ese lugar. Mucho menos en un día como hoy (8 de marzo), que realmente tendríamos que estar todas apoyando la misma causa“, empezó diciendo la actriz y bailarina, de 32 años de edad, en un video que compartió en su cuenta de Instragram.

“Pero, quería dar mi punto de vista de algo que sucedió hoy, que fue que los directivos de Canal 9 decidieron durante toda la programación no poner mujeres al aire”, comenzó Noelia su descargo sobre el canal del Grupo Octubre, de Víctor Santa María.

“Yo trabajo en Canal 9. Entiendo que muchas compañeras se adhirieron al paro, y lo respeto enormemente porque cada una tiene motivos personales suficientes para tomar las decisiones que cada una sienta que es lo correcto, pero como a mí no se me consultó si yo quería adherirme o no, simplemente me llamaron para decirme que no me presente a trabajar, no tuve oportunidad de dar mi punto de vista”, siguió.

“Siento, sinceramente, que hubiera sido mucho mejor hacer todo lo contrario. Siento que hubiera estado mejor que durante toda la programación del día de hoy estemos las mujeres al frente, que estén las mujeres camarógrafas trabajando, las iluminadoras, las directoras. Y que en todo caso, los hombres se queden en sus casas apoyándonos de esta manera”, sostuvo Marzol, quien se encuentra esperando la llegada de su primer hijo junto al futbolista Ramiro Arias y que se llamará Donatello.

“Porque es un problema que nos toca a nosotras en primera persona, y porque no se generó la ausencia. Porque los lugares que dejamos vacíos fueron ocupados por otros hombres. Quizás si hubieran dejado la silla vacía hubiese sido diferente”, sentenció convencida.

Por último, invitando a reflexionar, Noelia dijo: “De esta manera, siento que se desdibujó mucho y bueno, nada, simplemente es mi punto de vista. No quiero generar un debate violento, simplemente que cada uno piense si no hubiese sido mejor al revés, nada más”, concluyó Marzol mirando a la cámara de su celular.

Ángel de Brito, en cuyo programa sólo hay panelistas mujeres, fue uno de los que reaccionó tras conocerse la decisión de la emisora de Palermo. “Este lunes América reúne a todas sus mujeres para debatir en Intratables. En el Nueve, no trabajará ninguna y todos los programas se harán con varones”, lanzó irónico el periodista.

Intratables y su programa especial por el Día de la Mujer

Alejándose de la situación de El Nueve, el canal comandado por Liliana Parodi emitió un programa especial de Intratables con las mujeres del Grupo América. De esta manera, Fabián Doman recibió en su ciclo a Viviana Canosa, Mariana Contartessi, María Belén Ludueña, Soledad Larghi, Marcela Tauro, Carmela Bárbaro además de contar con Carolina Losada y Débora Plager, panelistas del programa.