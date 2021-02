Murió Don Segundo el padre del alma de Carlos Tevez

El papá del alma de Carlitos Tevez falleció este domingo. El 10 de Boca volvió a Buenos Aires junto a dos miembros del Consejo de Fútbol del Club, quienes luego retornaron a Rosario para presenciar el encuentro de fútbol.

Como se refleja en la exitosa serie “Apache”, donde cuentan la vida de pequeño de Carlos Tevez, Don Segundo fue el que lo resguardó en su casa de Fuerte Apache.

Segundo Tevez, papá de Carlos, falleció este domingo, tenía diabetes y obesidad, durante el año pasado debió someterse a una cirugía en el cuello y, en julio, contrajo coronavirus. Las secuelas complicaron su débil estado de salud y su cuerpo finalmente dijo basta este 21 de febrero, a sus 58 años.

El futbolista nunca conoció a su verdadero padre, que murió antes de que él naciera, y entonces apareció quien en ese momento era el novio de la hermana de la madre del futuro crack. Segundo se hizo cargo de su sobrino político y lo trató como a Diego, su hijo biológico. No importaron los pocos recursos, las carencias y las complicaciones del lugar donde vivía.

El papá del alma lo protegió junto a su esposa, tía biológica, madre en el corazón de Carlos. Tanto fue el agradecimiento del crack que decidió cambiarse el apellido y utilizar el de Don Segundo: si no, sería Carlos Alberto Martínez (el de su madre, como fue anotado).

Tevez junto a toda su familia en la visita al Papa Francisco

El jugador contó hace poco “Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Y él vio la situación, y en todo momento se hizo cargo. Me vio muy chico, indefenso, sin guía. Se hizo cargo de algo que no tenía obligación. Mi vida fue así”.

“Yo era como un hijo propio suyo. Y siempre me vino con la verdad. Cuando tuve conciencia de saber qué había pasado con mi papá verdadero, fue él quien me agarró y me dijo ‘no soy tu papá, pero sos como un hijo mío, a tu papá lo mataron antes de que vos nacieras’. Me contó la historia verdadera. Siempre lo llamé papá. Desde que tengo conciencia estuvo conmigo. Ese es Segundo, se puso la familia en el hombro y sacó a todos adelante”, dijo Tevez, que se abrió y dio a conocer detalles inéditos de su dura infancia.

En Fuerte Apache, donde los atajos son tan peligrosos como cotidianos y fáciles de tomar, Segundo le mostró el camino a Carlos: “Cuando volvíamos tipo 7 de la tarde y veía a su hermano tirado, drogado, él me agarraba de la mano, me hacía verlo y me decía: ‘Si no trabajas, si no estudiás, si no jugás al fútbol, ¿querés ser igual que él’. Era su hermano. Y él me daba ese ejemplo. Que con esfuerzo iba a conseguir cosa”, contó el 10 de Boca.