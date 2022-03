Miguel Tessandori expresó sus expectativas de cara al próximo clásico rosarino

“Siempre me ha tocado vivirlo como comentarista, más desde lo deportivo; pero tanto desde ahí como ahora desde el Concejo, lo primero es que sea una jornada en paz, una fiesta”, dijo Miguel Tessandori, consultado respecto de la nueva edición del clásico rosarino a disputarse este próximo domingo.



“Rivales en el partido y en la cancha; y el lunes otra vez a ponernos todos la camiseta de esta ciudad que tanto queremos y por la que tenemos tanto que hacer”, remarcó el concejal de Volver a Rosario.



“En cuanto a lo futbolístico, que a mi siempre me ha tocado enfocar y por supuesto no dejo de hacerlo, creo que vale reiterar que, más allá del dato cierto que significa cómo llega uno y otro equipo, no es una mera frase hecha lo de que los partidos como este son distintos al resto y juegan múltiples factores, sobre todo cuando esto que cabe para cualquier clásico se señala respecto del nuestro, de Central versus Newell’s, de Newell’s versus Central”, sostuvo Tessandori en cuanto al acontecimiento a vivirse este fin de semana.

“Espero que los dos equipos vuelvan a crecer competitivamente, porque Rosario merece estar siempre arriba por su increíble aporte, qué duda cabe, al fútbol argentino”, añadió.

“Ojalá los principales protagonistas sean, como debe ser para que se trate de una fiesta, los jugadores, el juego, la pelota; que son los que han hecho junto con la pasión y el colorido de la gente que ama el fútbol y sus clubes que el clásico sea un patrimonio muy valioso de Rosario, que hay cuidar como tantos otras aristas de esta ciudad que queremos tanto”, resaltó el concejal rosarino.