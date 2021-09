Mario Teruel, de Los Nocheros, dijo que su hijo Lautaro le confesó las violaciones: “Se me derrumbó el mundo”

Mario Teruel, integrante del grupo Los Nocheros, declaró este martes 28 septiembre en el juicio contra su hijo Lautaro Teruel, acusado de violación, y dijo que el joven le confesó los abusos sexuales.

El martes se desarrolló la segunda jornada de la audiencia de debate contra Marco Lautaro Teruel, acusado en una primera causa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En la segunda causa,

Teruel fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán. Interviene el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

LAUTARO TERUEL EN EL JUICIO POR VIOLACIÓN

Durante la jornada, declaró el padre del principal acusado, quien relató que la abuela de la víctima menor edad al momento de los hechos denunciados, fue quien le dijo que el imputado había abusado de la niña, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

“Se me derrumbó el mundo”, afirmó Mario Teruel, padre del acusado, e indicó que tras tomar conocimiento, “apretó mal” a su hijo para que le contara toda la verdad. En este sentido, afirmó que el imputado también le confesó que había abusado de otra menor de edad.

Además, el testigo negó haber conocido a la víctima de la segunda causa, antes de que se realizara la inspección ocular a su domicilio. En tanto, la hermana del principal acusado también declaró, mientras que la madre y el sobrino, citados como testigos, se abstuvieron.

MARIO TERUEL Y LAUTARO TERUEL

Qué declaró la victima de Lautaro Teruel en el juicio por violación

Previamente, declaró la víctima de la primera causa, quien completó su declaración tras descomponerse en la jornada previa. Relató que comenzó a autolesionarse a los 10 años, tras sufrir los primeros abusos por parte de Lautaro Teruel e indicó que comenzó a tener problemas con sus compañeros del colegio al que se había cambiado recientemente y que había decaído su nivel académico.

Sostuvo que también sufrió desordenes alimentarios, como anorexia y bulimia, al igual que desarrolló problemas para dormir. Relató que a lo largo de los años tuvo diversos intentos de quitarse la vida y dio detalles de los abusos que sufrió por parte del acusado.

MARIO TERUEL Y SU HIJO LAUTARO

Además, rememoró que mantuvo una reunión con el padre del acusado, quien le dijo que todos los chicos cometían esa clase de “pendejadas” y le advirtió que no se metiera con su familia, porque él la defendería.

La tercera jornada de la audiencia de debate a cargo de la Sala III del Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Carolina Sanguedolce y con la vocalía de los jueces María Gabriela González y Pablo Farah, se desarrollará este miércoles 29 de septiembre, desde las 8.30, en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial.

Estremecedora frase de Lautaro Teruel: “Veía una pendeja y me quería alzar”

El hijo del Nochero contó la reacción de su papá al enterarse del abuso, involucró a uno de sus primos y habló de su lucha para no ser pedófilo. Mirá el video.

Tras el primer audio en el que aceptaba haber violado a una menor de edad, y el segundo en el que lloraba desesperado para no ir preso, se ha dado a conocer una tercera grabación de Lautaro Teruel, hijo de Mario, uno de los integrantes de Los Nocheros, en el que habla sobre la reacción de su padre al enterarse de lo que hizo, tilda a uno de sus primos como un abusador, y donde también explica cómo es su lucha para evitar ser pedófilo.

El nuevo audio también fue grabado por la víctima de Teruel de manera encubierta al charlar con él, algo que sirvió para que la madre de la chica presente la denuncia ante la Justicia.

“Mi viejo lo sabe, tu abuela me dijo que hable con él. Yo no le podía decir…se lo dije dos días después de nuestra charla. Cayó a almorzar, y cuando lo saludé, el me saludó raro, mi vieja más raro aún, y dije ‘uh, ya saben’. Y la vi a la “Pato” que me dijo que se lo dijo ella porque sentía que yo no iba a poder hacerlo”, explica el acusado en el audio difundido por el Canal Siete de Salta.

Veía una pendeja y me quería alzar

“Fue medio un empingue, pero me sacó un peso de encima. Era un bajón, ¿viste? Todo ese dia tuvieron cero onda conmigo. Al otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, al principio me bardeó un toque pero después le dije que necesitaba hablar con vos porque sabía que la había moqueado, que era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo y que hoy en día considero que ya no lucho con eso, porque ahora veo las nenitas y no me pasa nada. No es que yo sigo ahí, como ‘qué onda…’ si tuviese dudas de una pendeja le digo a mi viejo ’che, ayudame’ o voy a un loquero o voy en cana, digamos, y no quiero ninguna de las dos. Algo con lo que sí he luchado después de lo tuyo y luché bastante tiempo, dos años tres años ponele, de que veía una pendeja y me quería alzar“, reveló Teruel.

Tengo mi casa repleta de niñas y niños, y la mejor, los trato como una hermanita

“Después pasó el tiempo y me di cuenta que nada que ver, cualquiera… si tengo cien minas para garchar si quiero y me voy a ir a buscar a una nenita, nada que ver, aparte una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas o experimentar esas cosas. Los primeros años sí me costó y hoy en día no… tengo mi casa repleta de niñas y niños, y la mejor, los trato como una hermanita, digamos, ¿me entendés?“, sostuvo el hijo del Nochero.

“Le dije eso a mi viejo, le dije que hoy en día no es que pelee contra eso, es algo que me pasó de pibe, de pendejo, y hoy en día ya no me pasa y sigo teniendo el malestar por lo que hice antes. Le dije que necesitaba pedirte perdón. Él me dijo que estaba bien y que confiaba en mi y que le iba a costar a volver a confiar del todo, pero que sí me creía que estaba en otro mambo, que era una incoherencia lo que hice”, confesó arrepentido, para luego decir que un familiar fue quien lo instó a cometer esos aberrantes actos.

Tengo un primo que es el que me enseñó todas estas pelotudeces

“Tengo un primo que es el que me enseñó todas estas pelotudeces. Él siempre me decía ‘si la ves durmiendo a tu prima…’. Hoy en día lo veo y sigue siendo igual. Lo hablé de mil veces y de mil maneras con él, pero el loco tiene ese chip y si él no decide cambiarlo le va a pasar algo parecido a lo mío o va a venir una mina y va a decir ‘che,este es un culiado’. Él sabrá lo que hace, para mí no lo sabe, o si lo sabe pero no lo mide”, indicó.