Marcelo Tinelli regresó a la televisión con “Canta Conmigo Ahora”: Mirá en este video la apertura del programa

Suena la música de “Leave the Door Open” de Silk Sonic, la superdupla conformada por Anderson .Paak y Bruno Mars, en la voz del cantante Felipe Herrera, quien después lo engancha como medley a “Locked Out Of Heaven”. Al rato, aparece la cantante Lula Rosenthal en el rol de Nathy Peluso en su “BZRP Session”, para pasarle de nuevo la posta a Herrera, quien se cargó otro track de Bizarrap, la session con Tiago PZK. Entre estas canciones transcurrieron los primeros minutos del primer programa de Canta Conmigo Ahora (El Trece), informa Panorama.

Continuando con la presentación, entra en escena Pablo Lescano, a pura cumbia y junto a Johana Rodríguez, la ex vocalista de Viru Kumbieron, interpretando el hit “Me vas a extrañar”. Y recién después, con la pista bien caliente y rodeados del calor del público, apareció Marcelo, de la mano de Lolo, su hijo más chico y una enorme sonrisa cruzándole el rostro. “¡Qué lindo esto, cómo se extrañaba!”, fue lo primero que se escuchó de la boca del conductor.

“Canta Conmigo Ahora” comenzó con una gran apertura musical en donde interpretaron canciones de Bruno Mars, Nathy Peluso y Tiago PZK. Luego, Marcelo Tinelli agradeció a quienes hicieron posible su regreso a la televisión y presentó al jurado del primer programa.© Proporcionado por Vía PaísPrograma de Television Canta conmigo ahora de Marcelo Tinelli programa de apertura 24 julio 2022 foto Prensa El Trece

Cande Tinelli y su novio Coty Sorokín fueron los primeros en sumarse al conductor. Ambos viajaron desde Madrid para formar parte del show de El Trece. A continuación, el Puma Rodríguez y Cristian Castro (con un llamativo traje y colorido cabello) aparecieron en escena.© Proporcionado por Vía PaísPrograma de Television Canta conmigo ahora de Marcelo Tinelli programa de apertura 24 julio 2022 foto Prensa El Trece

Más tarde, Marcelo presentó al resto del jurado que estará integrado por 100 personas, entre ellos Locho de “El hotel de los famosos” y Gadys “La Bomba Tucumana”. Ellos serán los encargados de puntuar a los participantes de la primera edición.© Proporcionado por Vía PaísPrograma de Television Canta conmigo ahora de Marcelo Tinelli programa de apertura 24 julio 2022 foto Prensa El Trece

Marcelo Tinelli aseguró que no habrá polémicas

En la previa del programa, el “cabezón” Tinelli habló en exclusiva con Telenoche. Allí afirmó que, a diferencia de “Showmatch” en este nuevo proyecto no habrá polémicas ni peleas en vivo. “No tiene polémicas. Hasta ahora en ningún programa de los que tenemos hechos pasó algo así” afirmó el conductor.

En cambio, “van a ver muchos momentos emotivos. Este escenario es fuerte” sostuvo el presentador y agregó: “Vamos a acompañar y alegrar a un montón de gente a través de la televisión abierta.”