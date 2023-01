Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de desembarcar en América TV: “Es uno de los mejores canales de Argentina”

MARCELO TINELLI | CAPTURA

Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de desembarcar en América TV y fue contundente. Además, el conductor reveló el pedido que le hizo Adrián Suar para que regrese a El Trece.

Marcelo dio una nota en vivo desde Uruguay para Invasores de la TV (América TV) y no se calló nada. En diálogo con el periodista Gustavo Descalzi, dijo: “Tengo grandes amigos en América TV. Siempre hablamos“. Cuando el notero le dijo que le encantaría tenerlo en el canal, el conductor expresó: “Nunca se puede decir que no a nada. América es uno de los mejores canales de Argentina, sin ninguna duda. Hay grandes profesionales, conductores, programas. Los dueños son muy amigos, así que veremos, no sé“.

Por otro lado, Tinelli también se refirió a su salida de El Trece y las posibilidades de regresar. “¿Todo el mundo quiere que vuelvas a Canal 13 o hay alguien del canal que dice ‘no es momento para Tinelli’?”, le preguntó Descalzi. “No creo que haya alguien que diga eso. Quedamos en que terminó el contrato que nos unió durante 17 años y no creo que las puertas estén cerradas. Lo que hablé con Adrián (Suar) es que quiere que haga algo a partir de septiembre, pero yo no me quiero apurar a tomar ninguna decisión“, respondió el presentador.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su salida de El Trece

El viernes 28 de octubre de 2022, Marcelo Tinelli utilizó la red para hablar de su futuro laboral luego de que se diera a conocer que ya no formará parte de El Trece.

“Quería aclarar algo que por ahí algunos preguntan porque Twitter, es un tema, uno dice cualquier cosa y, a partir de ahí, todos se enganchan, primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming, amo los medios de comunicación“, comenzó diciendo el conductor en una storie de Instagram. “Así que a fin de año sólo termina mi contrato con el canal donde estoy pero voy a seguir trabajando mucho”, aclaró.

Y reveló: “Voy a estar conduciendo otra vez, voy a hacer algunos proyectos que tengo interesantes con mi productora, La Flia, pero quiero dejarlo aclarado porque siempre está esta mentira instalada y queda ahí flotando en el aire”. “Por eso, aprovecho a decirlo en primera persona, gracias a todos los que preguntan, me encanta lo que hago, tengo nuevos proyectos, mi productora también asique estoy feliz con todo eso“, concluyó Marcelo.