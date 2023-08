Macri le contestó a Cristina Kirchner: “Debería expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana”

El ex presidente Mauricio Macri le contestó anoche a Cristina Kirchner, después de que la vicepresidenta lo cuestionara por sus declaraciones respecto del Fondo Monetario Internacional durante una entrevista televisiva.

“¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!”, le reclamó la ex presidenta.macri cristina

(Foto: NA)

Fue luego de que el dirigente del PRO dijera que el Fondo, “que propició este cepo asesino y todo este desastre, ahora que ya está acá, va a tener que avalar” el programa económico del próximo gobierno. “Si es serio“, aclaró el ex mandatario.

“Debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y expresidenta. Y debería expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana”, se limitó a responder el líder del PRO, que este año declinó su candidatura presidencial.

Macri y Cristina Kirchner durante el traspaso de mando. Foto: NA.

Durante el reportaje que concedió a LN+, el ex presidente mantuvo la misma actitud que 24 horas antes. Evitó decantarse por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, pero volvió a coincidir con la propuesta de la ex ministra, al resaltar que un cambio de rumbo no puede estar “supeditado a esa mayoría más amplia” que propicia el jefe de Gobierno porteño.