Patricia Bullrich cerró su campaña en Rosario con críticas a Massa y un discurso sobre la inseguridad

Patricia Bullrich apuntó contra Sergio Massa durante su acto en Rosario.

Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, realizó este martes su cierre de campaña en Rosario. El acto, llevado adelante en el Parque España, contó con un discurso en el que realizó fuertes críticas al precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. También puso el foco en la seguridad.

“Si no es todo, es nada porque no podemos negociar con los que han llevado la Argentina a esta situación”, dijo. También habló de su propuesta de seguridad y aseguró que para combatir al narcotráfico hay que convocar a las fuerzas federales y “si es necesario a las Fuerzas Armadas”

“Si la gente nos elige vamos a llegar con un plan, con fuerzas federales, con fiscalías y con equipos de investigación”, dijo Bullrich en relación a su plan de seguridad, donde aclaró que “no se puede consensuar con el narcotráfico ni acordar con las mafias”.

En ese sentido, la precandidata presidencial afirmó que demostró “una capacidad de gestionar el problema de la inseguridad y el narcotráfico” y subrayó: “Logramos ir a la profundidad del flagelo, operando contra las bandas que fueron desarmadas, juzgadas y encarceladas, como lo fue la banda de Los Monos”.

“No podemos negociar a mitad de camino y decir que al narcotráfico le vamos a ganar dialogando, tenemos que ir con todo. No podemos decir que vamos a seguir con el cepo porque no va a venir ninguna inversión”, ejemplificó la dirigente del PRO y añadió: “No podemos negociar con los que han llevado la Argentina a esta situación; mi liderazgo va a ser de firmeza”.

También, y en referencia a la interna dentro de Juntos por el Cambio, aseguró que si gana y es la candidata a presidenta no tendrá dudas en incorporar al equipo a su contrincante de la fuerza, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Vamos a sumar a los integrantes de la fórmula presidencial y también a todos y cada uno de los integrantes del equipo de Horacio Rodríguez Larreta porque somos una fuerza política. El 13 de agosto a la noche todo Juntos para el Cambio se pondrá a trabajar para ganar las elecciones de octubre”, agregó Patricia Bullrich.

Finalmente, sobre el avance del narcotráfico y la ola de violencia en Rosario, la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Macri subrayó: “Rosario nos apoya ampliamente, nos conoce porque siempre trabajamos para bajar el narcotráfico y el sicariato con responsabilidad y seriedad. Nosotros logramos tranquilizar a Rosario y luego se fue para atrás”.

“Las vueltas atrás significaron cientos de muertes que se hubieran evitado con el plan eficiente que habíamos desarrollado en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe”, expresó la precandidata presidencial.

Patricia Bullrich realizó su cierre de campaña en Rosario.

“La frontera está descontrolada y tenemos un problema de la dispersión de la droga en los pueblos. Vamos a trabajar con quien sea electo gobernador y estamos seguros que será Maxi Pullaro”, afirmó.

Bullrich también criticó duramente al ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, al decir: “Que un ministro de Economía diga que a partir del 10 diciembre recién trabajará para combatir la inflación es un chiste. ¿Para qué es ministro de Economía? ¿Qué es? ¿Es un muñeco de cera?”.

El agradecimiento a Mauricio Macri

“Le agradezco a Mauricio Macri haber dicho que tenía muchas coincidencias con la forma en que estábamos nosotros encarando el cambio en la Argentina y de alguna manera eso implica una mirada retrospectiva a lo que fue nuestro propio gobierno”, analizó la aspirante a la Casa Rosada.

Bullrich sostuvo que las palabras del líder del PRO son buenas “porque es plantearle a la sociedad que nosotros hoy sabemos qué cosas, en qué tiempo, con qué velocidad, con qué profundidad tenemos que llevar adelante el cambio”.

En tanto, sobre la inseguridad y el narcotráfico que atraviesan a Rosario, dijo que de acceder a la presidencia lo habrá para la ciudad “un plan con fuerzas federales, con nuevas fiscalías, con la justicia, con equipos especiales de investigación, porque la investigación es lo fundamental”. “Sabemos perfectamente en qué parte de Rosario se cometen los asesinatos”, destacó.Patricia Bullrich en el cierre campaña que realizó en Rosario.

“Tenemos un mapa muy armado del problema y también sabemos cómo se construye el delito en manos de los mismos jefes en las cárceles. Vamos a llegar con toda la decisión de desarmar la forma en que está ejecutando el dominio territorial, las bandas de narcos y el sicariato aquí en Rosario”, añadió.

Por último, concluyó: “Bajamos 30% los homicidios y tuvimos un control territorial total y absoluto. Tanto es así que hoy caminando por cualquier lugar de Rosario la gente compara lo que fue nuestra gestión con lo que pasó después que, en vez de seguir el mismo camino que ya estaba armado y donde había un comando conjunto y una decisión, volvieron todo para atrás”.

Este miércoles Bullrich y su compañero de fórmula Luis Petri estarán en Córdoba, en lo que será el último cierre de campaña en el interior del país.