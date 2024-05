José Luis Espert defendió la restitución de Ganancias: “Hemos derrumbado el impuesto que más grava a 20 millones de pobres”

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien tiempo atrás ha tenido declaraciones contradictorias en torno al impuesto a las Ganancias, defendió la restitución del tributo.

El legislador liberal celebró la media sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en la Cámara Baja y señaló que “todo es a favor del laburante”. Lo que beneficia a la empresa, beneficia al trabajador. Terminar con las multas como un negocio, la posibilidad que haya un fondo de cese y extender el período de pruebas beneficia a las empresas y al trabajador”, consideró.

Durante un tiempo, cuando era opositor, Espert se manifestaba en contra y pedía la eliminación de Ganancias. Sin embargo, el año pasado cuando el ex ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la quita del tributo, cambió de parecer y definió la medida como “irresponsable”.

Consultado al respecto del cambio de opiniones en el espacio libertario, intentó argumentar que si bien “habrá 800 mil trabajadores que pasarán a pagar Ganancias, hemos derrumbado el impuesto que más grava a 20 millones de pobres”. En efecto, Espert se refirió a la baja de la inflación que supone que “va a estar abajo de 10″ puntos.

En ese sentido celebró “el derrumbe de la inflación” a cuatro meses de asumir el gobierno “en un país que iba a la híper”. “La inflación demuele el ingreso de por lo menos 20 millones de personas que son pobres en Argentina. Lo primero que estamos haciendo es darle la ayuda mas grande posible que es derrumbar la tasa de inflación”, agregó en declaraciones. Javier Milei junto a José Luis Espert

“Los 800 mil que vuelven a pagar Ganancias probablemente haya muchos que paguen menos de lo que pagaban antes como consecuencia del reordenamiento de escalas”, continuó y llamó a “cambiar la cabeza”: “En Argentina se demuele a la gente que consume algo. Nos matan a impuestos en los bienes de consumo. Hay que cobrar Ganancias, no impuestos al consumo”.

Optimista, manifestó que espera que “ahora los salarios reales van a encontrar un piso y van a empezar a crecer”. “Eso va a ayudar a que la economía empiece a recuperarse”, agregó.

Ante la pregunta de si el Gobierno decidió postergar los aumentos de luz, gas y combustibles para que el índice de inflación no se vuelva a disparar, Espert explicó que la medida se tomó “para ayudar a que los salarios reales que van a empezar a recuperarse no empiecen a deteriorarse por los ajustes de luz y de gas”.

Con respecto a los precios de los servicios y bienes de consumo, precisó que “la velocidad de los precios es un tema de inflación pero la diferencia de niveles de precios depende mucho de los niveles de competencia”. En este marco, declaró que “con una economía cerrada al comercio mundial como ésta, todo va a ser más caro que afuera: acá un auto cuesta como un transatlántico, una bombacha como un BMW”, ironizó.

“Este no es un gobierno que se ufane de subir impuestos. Para nosotros es un problema haber hecho lo que se hizo con el Impuesto PAIS pero la prioridad era terminar con la tasa de inflación”, respondió frente a las críticas.

Espert vaticinó que “en la segunda parte del año va a empezar a crecer la economía”. Sin dudas que la segunda parte del año va a ser mejor que la primera. La gente tiene que tener en claro que simplemente estamos haciendo lo que hacen los países normales, donde la gente vive bien. Donde no hay inflación, ergo no se emite, ergo no hay déficit fiscal”, expresó.

El economista le dedicó tiempo también a la oposición. Primero apuntó contra la CGT de cara al paro previsto para la semana próxima: “Alberto Fernández destruyó empresas, comercios, puestos de trabajo, con la cuarentena cavernícola y asesina… a ese no le hicieron ni un paro; a Milei, que está tratando de reconstruir a la Argentina del desastre del gobierno anterior, le van por el segundo”.

Y luego salió al cruce de Axel Kicillof que se refirió en duros términos al Gobierno luego de la media sanción de la Ley Bases en Diputados: “Tiene la cara de cemento, es un inútil que tiene destrozada la provincia”, concluyó.