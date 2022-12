Macri: “Hay altísima homosexualidad en Qatar, pero no se hace ostentación”

NA: Jenifer Lorenzini/Reuters

El expresidente Mauricio Macri aseguró que en Qatar “hay altísima homosexualidad” pero señaló que “no se hace ostentación ni se hace un tema” de ello. Al mismo tiempo, aseguró que en el país asiático “hay una evolución muy rápida”.

En diálogo con TN, el referente de Juntos por el Cambio lanzó una polémica frase acerca de la comunidad LGBT+ en Qatar. En ese sentido, el ex mandatario nacional dijo: “En Qatar hay una evolución muy rápida, y hay altísima homosexualidad, ellos viven ahí, he estado con varios, y han dicho que no hay problemas, porque no se hace ostentación, no se hace un tema”.

Al mismo tiempo, sobre las restricciones en materia de derechos humanos en el país asiático explicó: “Tienen muchas cosas escritas históricas que no las han cambiando, pero en la práctica no rigen más. Hay una regla que dice que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra habiendo perdido su virginidad, pero no rige más, son cosas que existen de la historia, pero ellos están evolucionando muchísimo”.

Bajo la misma línea, agregó: “Esos países hace tres años, las mujeres no podían manejar ni salir de noche ni trabajar. Van evolucionando y hay que entender que son culturas y la verdad es que es realmente viajar a otro mundo. Seamos justos, las libertades que hay hoy acá, hace quince años no las tenían, fuimos evolucionando, ellos también y creen en la libertad”.

Por otra parte, le respondió a aquellos que lo habían tildado de “mufa” durante el Mundial y cruzó a los dirigentes del oficialismo. De esa manera, sostuvo: “Son bobos, muy bobos, y la verdad que después de todo lo que me han hecho y dicho no me afecta, pero que ellos hagan estas cosas de bullying, que agredan al que piensa distinto está muy mal”.

Finalmente, añadió: “Es horrible como mensaje, que aquel que está en el poder haga eso. Es la cultura del poder más oscura que tenemos, provino de lo más alto, alineados”