Los gobernadores patagónicos le piden diálogo a Nación e invitan a Milei a una reunión en Chubut

Los gobernadores de las provincias patagónicas reclamaron la apertura de un “diálogo” al gobierno nacional, exigieron que termine con los “agravios” que se sucedieron en el conflicto con la provincia de Chubut por la coparticipación y anunciaron la confección de un “manifiesto patagónico” que será presentado en una reunión con mandatarios y legisladores de la región, a la que invitaron al presidente Javier Milei.

Luego de un fin de semana con amenazas por parte de los gobernadores patagónicos de cortar la producción petrolera, denuncias judiciales y presentación de documentos por parte del Gobierno nacional sobre la deuda chubutense, los mandatarios llamaron a una mesa de diálogo, acompañados por una resolución judicial que suspendió las retenciones a la provincia de Chubut.

Foto: Raúl Ferrari.

Este martes, un juez federal de Chubut ordenó al Gobierno que no haga más descuentos del dinero que le correspondía a la provincia por la Coparticipación Federal, luego de que el gobernador Ignacio Torres (PRO) denunciara que la administración nacional tomó esta decisión sin abrir una instancia de negociación previa.

El conflicto comenzó el viernes pasado, cuando Torres amenazó con cortar la producción de petróleo en la provincia luego de que Nación quitara de la coparticipación chubutense 179 mil millones de pesos de deuda que la provincia contrajo durante la administración de Mariano Arcioni con el expresidente Alberto Fernández.

Luego de conocer la resolución judicial, que ordenó al Gobierno nacional que no haga más descuentos, Torres aseguró que “el tema está saldado” y celebró “que lo haya hecho la Justicia”.

También manifestó su acuerdo con que el gobierno nacional apele en instancias superiores, al tiempo que se desdijo de la amenaza que pronunció el viernes de parar la producción petrolera y gasífera.

“Nunca, jamás pondríamos en riesgo el trabajo o la seguridad de nuestros patagónicos”, afirmó para luego agregar que “el tema está saldado, no tiene que haber más conflicto”.

Sin embargo, reconoció que la escalada de la discusión se produjo porque “si no nos visibilizaban, nos pisaban”.

Foto: Raúl Ferrari.

Torres pronunció estos conceptos en una conferencia de prensa que brindó junto con otros tres gobernadores patagónicos en el Salón Azul del Senado a la que asistieron el pampeano Sergio Zilliotto (Unión por la Patria), el neuquino Rolando Figueroa (Comunidad Neuquina) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El santacruceño Claudio Vidal (Pro-Por Santa Cruz) dio su testimonio por Zoom, mientras que el fueguino Gustavo Melella (Unión por la Patria), finalmente, se ausentó.

“No queremos plantar una bandera de guerra contra el gobierno nacional, sino que estamos convencidos de que esto es lo correcto”, alentó Torres y adelantó que le propondrán al gobierno nacional “participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que permita generar más divisas y ser más competitivos”.

En ese sentido, el rionegrino Weretilneck anunció que el próximo 7 de marzo llevarán a cabo una reunión con gobernadores, legisladores provinciales y nacionales e intendentes de la Patagonia a la que invitó al presidente de la Nación, Javier Milei.

“Nos vamos a encontrar en Puerto Madryn donde también sesionará el parlamento patagónico. Vamos a desplegar la agenda para el desarrollo de la energía eólica, la pesca, los hidrocarburos y la minería. Queremos invitar al presidente de la Nación que va a ser bien recibido por los patagónicos”, enumeró Weretilneck.

TRAS EL FALLO FAVORABLE A CHUBUT, MELELLA ANUNCIÓ QUE NO DETENDRÁ LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

El gobernador de Tierra del Fuego no paralizará este miércoles la producción de petróleo en su provincia, medida que inicialmente había dispuesto en adhesión al reclamo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al Gobierno nacional, por el recorte de fondos de coparticipación.



El mandatario fueguino dijo que revirtió la medida por el fallo conocidode parte de la Justicia chubutense que ordena a las autoridades nacionales cesar con los descuentos de recursos coparticipables y entablar una negociación.



“Se suspendió medida (consistente en paralizar la producción de petróleo por un día) en toda la Patagonia tras conocerse el fallo judicial”, ratificó Melella a Télam.



El gobernador “celebró” la decisión judicial en favor del reclamo de la provincia de Chubut y llamó a “iniciar un nuevo camino de relaciones entre las provincias y el Gobierno Nacional”, escribió en su cuenta de X.



Melella sostuvo también que “es necesario establecer un diálogo de paz, en consenso, para la construcción mutua de crecimiento, respetándonos entre todos, con el bienestar social y la paz social como horizonte”.



En un último posteo, el titular del Poder Ejecutivo fueguino consideró que “las provincias tenemos nuestro plan de desarrollo para sostener el crecimiento, el reordenamiento de nuestros Estados, y para poder llevarlo adelante necesitamos que se respete” el ingreso normal de fondos, concluyó el referente de Unión Por la Patria (UxP).

El pampeano Ziliotto, si bien se sumó a la postura del resto de sus colegas de “apostar al diálogo y a la construcción de la Argentina”, sostuvo una opinión más endurecida cuando advirtió: “Para construir una Argentina cada vez más federal siempre nos van a encontrar, caso contrario, nos van a encontrar, pero enfrente”.

Luego de señalar que no compartía el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, indicó que “las políticas de Estado deben emanar del Congreso Nacional” porque “hay que discutir todo” y mencionó su deseo de que “la decisión de la mayoría construya las políticas de Estado para salir adelante”.

El santacruceño Claudio Vidal opinó que “lo que no resolvió la inmadurez política, lo resolvió la justicia” y evaluó que “llegó el momento de buscar consensos y de trabajar en equipo con la Nación”.

“Hay que acompañar gobierno. Personalmente quiero que a este gobierno le vaya bien. Pero basta de violencia mediática. Basta de falta de respeto. El gobierno nacional debe convocar a todos los sectores a una mesa de diálogo que es la única forma de ponernos de acuerdo porque no somos enemigos”, conjeturó.

Foto: Raúl Ferrari.

Finalmente, el neuquino Figueroa insistió con avanzar con el “diálogo” y “ser escuchados” y destacó: “Tenemos en claro que al Estado hay que ordenarlo”.

“Contribuimos muchísimo al PBI de nuestro país y muchas veces a la hora de aportar, que lo hacemos con mucho gusto porque amamos esta patria, terminamos recibiendo la energía más cara, pagando el transporte más caro, pagando la electricidad más cara, mucho en fletes y más impuesto a las ganancias que el resto del país”, advirtió Figueroa.

En el Salón Azul estuvieron presentes, además, sólo cuatro de los 18 senadores patagónicos: el radical Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Pablo Bensusán (Unión por la Patria) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto que la organizadora del evento, la chubutense Edith Terenzi (UCR), se ausentó por, según informaron, problemas de salud.

En tanto, tras la conferencia de prensa, Melella se expresó a través de su cuenta de la red social X: “Celebro el fallo de la Justicia en favor del reclamo de la provincia de Chubut, con el que se debe iniciar un nuevo camino de relaciones entre las provincias y el Gobierno Nacional”.

Y consideró “necesario establecer un diálogo de paz, en consenso, para la construcción mutua de crecimiento, respetándonos entre todos, con el bienestar social y la paz social como horizonte”.

TORRES ACUSÓ A BULLRICH DE “USAR EL CONFLICTO” DE CHUBUT PARA “PLANTARSE” CONTRA MACRI POR EL PRO

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de “usar” el conflicto entre el Gobierno y la provincia patagónica “para plantarse” contra el expresidente Mauricio Macri por “una puja partidaria”.



El mandatario provincial, en declaraciones a La Nación+, afirmó que Bullrich “usó este conflicto para plantarse contra Macri por una puja partidaria y para ir a la presidencia del PRO”, en referencia a la amenaza de paro en la producción de petroleo que hizo Torres el fin de semana para reclamar los fondos coparticipables de la provincia.



De esta manera, el gobernador de Chubut cuestionó a la presidenta del PRO y funcionaria nacional por sus recientes declaraciones sobre el conflicto entre la provincia y la gestión nacional.



“Patricia usó esto para buscar adhesiones. Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando, a mí me parece que está muy alejado de los intereses de los argentinos”, apuntó Torres.



El lunes, Bullrich reconoció que el gobernador de Chubut le había anticipado el problema que tenía con el refinanciamiento de la deuda y admitió que, cuando el mandatario chubutense le advirtió que “si no le enviaban la plata, cortaba el petróleo”, ella pensó “que era un chiste”.



“Una cosa es un gobernador que plantea las cosas en el marco de la ley y otra es que te amenace a cortar el petróleo”, planteó Bullrich y remarcó que el país “tiene un parlamento y la justicia en donde se dirimen los conflictos entre provincia y nación”.



En tanto, Torres reivindicó el rol del expresidente Mauricio Macri y su postura respecto al conflicto con Chubut: “Mauricio se pudo a subir por intereses y tuvo un gesto de nobleza y se puso de mediador, con el ánimo de ayudar”.



En ese sentido, respaldó al exmandatario en su candidatura a la presidencia del PRO.



“Macri tiene sobradas credenciales, es expresidente, fue fundador del partido y yo creo que hay que respetarlo y reconocer el lugar que tiene. Hay que acercar las partes para que esto termine bien”, indicó.



Y advirtió: “Que no haya una interna en el PRO, porque sería una locura”.



Al respecto, Bullrich consideró este martes que Mauricio Macri “debería pronunciarse como expresidente” sobre la amenaza de Torres y dijo que no tiene “problema” en que el exmandatario sea el nuevo presidente de esa fuerza, pero afirmó que para ello es necesario “definir dónde está, qué ideas defiende y si está en favor del cambio”.



Por último, el gobernador chubutense respaldó a Sebastián García de Luca, quien presentó la renuncia como secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad: “Quiero reivindicar a Sebastián García de Luca, porque es alguien que estaba dispuesto a ayudar a todos sin distinción partidaria”.