Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la pelea con el Chato Padra: “Pasamos momentos difíciles…”

Los rumores de la pelea sdatan desde principio de año, sin embargo recién ayer, Tinelli se refirió al tema.

Marcelo es un conductor de televisión, productor y empresario argentino de 64 años, que inició su carrera en radio y televisión a finales de los 70 y a principios de los 80, pero su éxito se logró en la década de los 90 y los primeros años del 2000, en los que lideró la pantalla argentina.

En enero de 2024 terminó la última edición de “El Bailando” (América TV), y luego de cuatro meses, comenzó el rumor de una pelea entre Marcelo Tinelli con sus productores, Chato Prada, con el que trabaja hace 25 años, y con Federico Hoppe, con el que trabaja hace 15 años.

Además, también surgió el rumor de que Marcelo Tinelli no iba a continuar trabajando con el canal América TV. De todas maneras, solo son rumores y no hay ninguna confirmación oficial de ninguno de los protagonistas.

A través de sus historias de Instagram, Marcelo abrió la caja de preguntas para responder a las incógnitas de sus seguidores. Tras la pregunta de si vuelve “El Bailando”, respondió: “No, no vuelve ‘El Bailando’ este año. Vamos a hacer otro programa que tiene que ver con humor, lo estamos armando”. Y también, contó que se podría sumar a un programa de streaming.

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE LA PELEA CON EL CHATO PRADA

Luego, un seguidor le preguntó a Marcelo Tinelli qué pasó con el Chato Prada, y el conductor respondió tajantemente: “Con el Chato no paso nada. Son esos inventos que hacen”, y luego explicó que siempre hay cuentas de Twitter que dicen mentiras y reveló que hay un periodista en Twitter que lo tiene bloqueado y siempre inventa cosas sobre él.

“Obvio que uno pasa momentos difíciles, momentos buenos y malos, como todo y más una empresa en la Argentina, es muy difícil darle trabajo a tanta gente durante muchos años. Pero el Chato está trabajando con nosotros en todos los nuevos programas para América. Lo amo al Chato. Está todo más que bien con él”, explicó Tinelli sobre su relación con el Chato Prada.Play VideoMarcelo Tinelli rompió el silencio sobre su relación con el Chato Prada

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE SU RELACIÓN CON MILETT FIGUEROA

Marcelo Tinelli tras los rumores de crisis,habló sobre su relación con Milett Figueroa, la actriz y modelo peruana, y contó: “Estoy muy bien, muy bien. Estamos muy bien con Milett, con mucho amor de ambos lados”.

El martes por la mañana, en Socios del Espectáculo (El Trece), hablaron sobre estos rumores y Paula Varela reveló que habló con Marcelo Tinelli, quien le negó que fuese cierto esa fuerte versión. “Me dice que el Chato no está para nada desvinculado de LaFia, que incluso, anoche (por este lunes) tuvieron una reunión laboral porque se viene un nuevo programa de LaFlia y están haciendo otras cosas”, detalló.

“La fuente que yo consulté, totalmente desmentido la desvinculación del Chato. Ahora, lo que sí me dicen, esto no me lo dijo Marcelo, es que la relación está totalmente partida entre el Chato y Fede. Pregunto ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no me terminan de decir si es un tema de dinero o no dinero… Pero lo cierto es que incluso han pedido a Marcelo trabajar separados”, reveló Paula.

Luego, compartió: “A partir de ahora, Federico Hoppe se encarga de toda el área de plataformas y digital, por eso acompañó a Marcelo Tinelli en la nueva propuesta de Amazon Prime, donde él conduce LOL. Lo acompañó a México y no fue el Chato, que también sorprendía. El Chato sigue trabajando en LaFlia, pero se encarga de todo lo que es el área de televisión”.

En Socios del Espectáculo decidieron compartir detalles de lo que estaría ocurriendo entre el Chato Prada, Fede Hoppe y Marcelo Tinelli. En primer lugar, Rodrigo Lussich explicó: “Hubo ya un alejamiento en lo que era la producción teatral, entre Fede Hoppe y Chato Prada, históricos laderos de Marcelo Tinelli en la producción de sus programas”.

“La famosa Dabope, donde ya el Chato se desvinculó hace bastante tiempo. Todo esto tendría que ver con una distancia, una pelea con Hoppe, que se trasladaría, o no, a Tinelli, porque en las últimas horas empezó a circular en los medios que Tinelli echaba al Chato Prada. Inclusive, un colega, Nacho Rodríguez lo dio como un hecho en las redes sociales“, continuó compartiendo.

Entonces, decidieron mostrar al aire el mensaje, en el que el periodista confirmaba la información: “Primicia, echaron al Chato Prada de LaFlia, solo seguirá con su cargo en América TV“. En ese momento, decidieron contar que ellos tenían la información desde hace varios días, y Mariana Brey contó detalles al respecto.

“El miércoles empiezo a escuchar todo esto, me empiezan a llegar distintas informaciones referido a la posibilidad de que el Chato se fuera. No me hablaron de echarlo, sino que en definitiva era una decisión de él personal, de desvincularse de una productora en la que trabajó 30 años”, detalló la panelista.

Sin embargo, luego contó que se lo encontró en la fiesta de LAM (América) el viernes, y cuando le preguntó por estos rumores, el Chato se lo desmintió. “Lo tomó por sorpresa, me dijo que no. En esa charla no me admitió nada de la información que yo tengo“, compartió.

Entonces, contaron que el viernes, mientras el Chato estaba en la fiesta de LAM, Tinelli, Hoppe y el resto del equipo de LaFlia habían ido al teatro y a cenar. A lo que Mariana reveló: “Arranca el conflicto con el Chato yéndose de la productora teatral”. Luego, Lussich afirmó: “En lo que coinciden todas las versiones es que entre Prada y Hoppe, está rota la relación y no quieren cruzarse a nivel laboral y eso sí está terminado“.