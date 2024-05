El último adiós al Flaco Traverso en Ramallo: amigos, familiares y rivales en una ceremonia conmovedora

La tristeza invadió Villa Ramallo, la ciudad natal de Juan María “Flaco” Traverso, que se congregó para darle el últimos adiós al ídolo, que murió a los 73 años y dejó un inigualable legado.

Más de 300 personas se acercaron a la Parroquia Cristo Salvador para despedirse del múltiple campeón del Turismo Carretera. Entre ellos se encontraban algunos de sus rivales más característicos como Óscar “Puma” Aventín, quien también fue compañero del ídolo.

Así fue el último adiós al Flaco Traverso en Ramallo: amigos, familiares y la tristeza de sus rivales .

“La verdad que me duele la partida del ´Flaco´. Lo voy a extrañar porque realmente tuvimos una linda relación, y aunque muchos decían que no era fácil llevarse bien. Yo creo que si lo era, ya que era un tipo frontal. Cuando se ponía áspero decía ´bueno, la seguimos otro día´”, relató Aventín tras la despedida del campeón.

El Flaco en un alto arriba del auto de carrera, “su casa”.

(Foto NA: gentileza Diario EL NORTE DE SAN NICOLAS/VALENTÍN CUNEO)

El Gurí Martínez también se hizo presente en el funeral del ídolo y recordó que además de un gran rival, también fue un gran maestro.

“Es un día con tristeza, si bien sabíamos cómo estaba el ´Flaco´ y de su enfermedad. Lo vamos a recordar por todo lo que hizo, por su forma de ser y su sinceridad. Yo, personalmente, porque me enseñó muchísimo, fui compañero de equipo y me llevo los mejores recuerdos, también fuimos duros rivales. No te voy a decir que terminamos siendo amigos, pero si logramos una relación muy linda”, expresó el Gurí.

Otro de los que brindó sus condolencias fue el joven piloto Franco Colapinto, actualmente corriendo en Fórmula 2 con la escudería MP Motorsport: “La suerte que tuve de haberte conocido y que me hayas acompañado en una charla tan importante para mí. Único e inigualable ¡Qué descanses en paz, Flaco!”.

Unas 300 personas le dieron el último adiós a Juan María “El Flaco” Traverso, en Ramallo.

La familia de Juan María Traverso publicó un desgarrador mensaje de despedida

La familia de Juan María Traverso despidió al ídolo del automovilismo con una dolorosa foto y un emocionante mensaje en Instagram. “El Flaco” murió este sábado en Ramallo a los 73 años tras una dura batalla contra el cáncer de esófago.

A través de una historia en Instagram, los familiares del expiloto de Turismo Carretera dejaron un conmovedor mensaje acompañado del lugar favorito de Traverso. “Con profundo dolor te despedimos de este plano, no solo fuiste un ídolo y una leyenda del automovilismo, tu gran pasión. También fuiste nuestro guía, nuestro sostén y ejemplo…”, escribieron.

Así fue la despedida de la familia para Traverso. (Captura: Instagram/@juanmariatraverso)

Además, agregaron: “Te vamos a extrañar tanto, pero solo se fue un pedacito de vos, serás eterno en nuestros corazones… Nos diste hasta tu última gota de pasión. Gracias papá, mi amor, Nino, Abu…”.

Para cerrar, agradecieron todas las muestras de cariño y apoyo que recibieron tras conocerse la noticia. “¡Muchas gracias a todos por los saludos y tantas muestras de afecto! A su Ramallo querido, a los fans por su amor incondicional y a los médicos y personal de salud que lo cuidaron con tanta dedicación”, señaló.