Llega “ATAV 2”: Darío Barassi tendrá un personaje en la nueva ficción de Polka

La ficción comienza a grabarse a mediados de mayo y se verá al aire de la pantalla de El Trece durante el segundo semestre del 2022.

El conductor de “100 argentinos dicen” hará una participación especial en la segunda temporada de la exitosa serie. Más chimentos, en la nota.

¿Qué hará Darío Barassi en “ATAV 2”?

Tal como esta sección fue adelantando, la tira de Polkaque comienza a grabarse el lunes 9 de mayo, tendrá historias fuertes. Ambientada en los ‘80 con una pareja gay joven que sale del closet, el boom de las vedettes, la llegada de la democracia, en general se intenta rescatar el espíritu de la época. Así, Darío Barassi va a estar en los primeros tres episodios, en su vuelta a la actuación en tele abierta. Además, esperan a un joven actor español que hará el papel de gay, un argentino que triunfa en Perú, y el elenco que hemos ido mencionando: Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Gloria Carrá, Andrea Rincón, Belén Chavanne, entre otros.

La búsqueda del elenco es un elemento fundamental para llevar adelante el proyecto.

Lo cierto es que Adrián Suar y Diego Andrasnik, encargados de la selección de talentos, no pudieron mantener el plantel estable. La lista de la primera edición, emitida en 2019, contaba con nombres de primer nivel pero no pudieron mantenerlos. Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, ya descartaron la participación de Benjamín Vicuña, China Suárez, Gonzalo Heredia, Mercedes Funes, Delfina Chávez y Albert Baró.

Como alternativa, la apuesta de la productora estará en las “caras nuevas de la televisión”, además de que el presupuesto estará ajustado por la crisis que dejó la pandemia de Coronavirus. Uno de los protagonistas sería Martín Bossi, quien se encuentra haciendo su show en la temporada de verano.

La fecha pactada para comenzar con las grabaciones estaba marcada para abril, aunque todavía no hay certezas. Además, al igual que en la primera temporada, también habría un actor español en el elenco de la serie que esta vez estará ambientada en los 50s, 20 años más tarde que la parte inicial del relato.

sobre la exitosa novela Argentina tierra de amor y venganza, cuya primera temporada, en 2019, fue protagonizada por Eugenia la China Suárez, Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, Gonzalo Heredia, Fernán Mirás, Delfina Chaves y el actor español Albert Baró.

El creador de Polka -productora de la ficción que batió récords- anunció que sería este año con nuevos actores y personajes. Hasta el momento, se supo que la trama estará ambienta en la década de los ‘80 y que los actores protagónicos tendrán una historia de amor gay. También contarán la llegada de la democracia y cómo las famosas comenzaron a trabajar de vedettes.

Aunque la China Suárez en su momento había expresado sus ganas de estar en la nueva temporada, se supo que finalmente La Polaca -como se llamaba en la ficción- no estará. Así como tampoco Benjamín Vicuña, que interpretaba a Torcuato Ferreyra.

Juan Gil Navarro, Gloria Carrá y Federico D’Elía

Según trascendió, los protagonistas de la nueva temporada serán Gloria Carrá, Federico D’Elía y Juan Gil Navarro. Nacho Di Marco -actor argentino que vive en Perú y está en pareja con la modelo e influencer chilena Catalina Vallejos- también formará parte del elenco que aún se está terminando de confirmar. “No está cerrado el elenco coral. Va a haber como tres mundos: un teatro de revistas, la historia de una pareja gay, y una con violencia de género”, contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, según información que le había compartido Laura Ubfal.

Por otro lado, surgió el nombre de Darío Barassi. El conductor de 100 argentinos dicen volvería a la actuación con una participación especial que tendría durante los tres primeros capítulos. Sin embargo, aún están en negociaciones y no está confirmado su personaje. Andrea Rincón, Belén Chavanne también habrían sido convocadas para formar parte del elenco.

Ahora bien, ¿cómo sería la nueva temporada de Argentina, tierra de amor y venganza? El último capítulo tuvo un final abierto: la aparición de un hijo de Torcuato Ferreyra (Vicuña) y el regreso de Alicia (Funes) -quien había intentando suicidarse junto a su hermano- lograron que los fanáticos se ilusionaran con la continuidad de la historia.

En aquel episodio final -después de más de 200 capítulos-, Lucía (Chaves) relató cuál fue el destino de cada uno de los personajes. Y en la última escena en la que mostraron un salto en la historia que permitió entrever que la próxima temporada estará situada en la década de 1960. “Si bien alguno quedaría, habría nuevos personajes y otras historias, la trama tendría la misma impronta, pero hay que encontrar las historias para esa época. Tiene que tener todo lo que tuvo esta”, pudo saber Teleshow cuando aún no estaba confirmado el regreso de la ficción escrita por Carolina Aguirre y Leandro Calderone.

Con respecto al hijo de Torcuato, se sabe que estará aliado con Alicia y buscará vengar la muerte de su padre. Lo que aún no trascendió es la identidad de su madre: según lo que se vio a lo largo de la historia, podría ser fruto de una relación de incesto entre los hermanos, o bien hijo de Marie, Macarena Paz, la prima de Lucía y amante de Ferreyra. Incluso, de alguna otra mujer que se haya relacionado con el empresario y que no se vio en la historia central.

Por otro lado, no se descarta de que se trate de Pedro el hijo de los protagonistas. Aunque, según detallaron en el final, la familia viajó a Barcelona a conocer los orígenes del español. Allí, además, la pareja tuvo a otra hija llamada Julia.

En este año, las productoras están trabajando en la realización de diversas ficciones tras haber estado paradas por la pandemia. Este es el caso de Polka que comenzó con los preparativos de la segunda temporada de ATAV. Según trascendió, Adrián Suar ya está preparando los nuevos capítulo que se desarrollarán en la década del 80.

Rodrigo Lussich anunció en Socios del espectáculo algunos de los actores que participarán en la nueva temporada. “No estarán ni La China, ni Vicuña, aparentemente. Pero han contratado ya para el elenco a Gloria Carrá, a Fede D’Elía, a Juan Gil Navarro”, explicó el periodista en el programa de espectáculos que se emite por ElTrece.

Además adelantó que ya está confirmado el galán que se sumará al elenco: Nacho Di Marco. Este actor argentino vive hace años en Perú y está en parejacon Catalina Vallejos, una modelo e influencer chilena. Seguramente será una de las revelaciones de esta temporada que ha generado una enorme expectativa del público. Luego, Lussich manifestó: “No está cerrado el elenco coral. Va a haber como tres mundos, un teatro de revistas, la historia de una pareja gay, y una con violencia de género, datos que nos pasó Laura Ubfal”.

Recientemente, había rumores de que Benjamín Vicuña no iba a formar parte de una segunda temporada de ATAV porque no quería trabajar con su ex, La China El actor señaló: “Eso es mentira. Nunca estuve en una segunda temporada de ATAV, tanto porque el personaje murió como porque creo que es un ciclo que ya cerré. Tengo este año ya comprometido gracias a Dios con mucho trabajo y compromisos”.

“Son esas cosas maliciosas de las que no me quiero hacer cargo, pero son esas cositas como decir me da pena porque hay mucho fan de la serie, y me da pena que alguien se le pueda ocurrir que por culpa mía no van a tener la serie que ellos quieren en su casa. Señores, nada que ver. Ojalá que los directivos de ese canal y los creativos y autores encuentren la forma de darle cuerpo a esa historia que seguramente va a ser maravillosa”, cerró el actor chileno que ahora está protagonizando la ficción El primero de nosotros que se emite por Telefe.