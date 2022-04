Trap: un género que marca tendencia

Las y los artistas urbanos aparecen en publicidades en la calle, en latas de cerveza, en la televisión, son la música de los ‘challenges’ (desafíos) en Tiktok, copan los lineups de los festivales más importantes como el Lollapalooza, suenan en todas las playlists de Spotify y en las tandas radiales. Están en todos lados. Ya no quedan dudas que el trap llegó para quedarse.

Duki, Tiago PZK, Cazzu, Wos, Acru, Ca7triel, LIT Killah, son algunos de los tantos nombres que resuenan, no solo entre los centennials y millenials, sino también en generaciones anteriores.

El demente, Lit Killah, Emilia, Tiago PZK, FMK, Big One Real, Duki y Seven Kayne en la avant premiere de la película Cato (Foto Archivo: Gentileza Cloe Boza)

Orígenes

El trap nació en Estados Unidos en la década de los noventa. En Atlanta, Georgia, se acuñó el concepto “trap”. Pero, ¿qué significa esa palabra? Trap en inglés significa trampa o atrapar, pero en jerga estadounidense, se trata de la acción de narcotraficar o las zonas urbanas donde se venden drogas ilegales. Esto se debe a que en un principio, en Estados Unidos, el trap hablaba en sus letras de la calle, la violencia, la delincuencia, el sexo o las drogas.

Algunos de los pioneros de este género en los ‘90 fueron Three 6 Mafia, UGK, Outkast y Goodie Mob. En los 2000 aparecieron traperos como l Southern Rap, T.I., Young Jeezy, Gucci Mane, Rick Ross, entre otros.

La música urbana surge como una forma de protesta, para comunicar un mensaje; más que un género musical era y es un movimiento, con una estética particular que representa una forma de pensar. Con el trap pasa lo mismo, es una forma de vestirse, de hablar, con palabras en “spanglish”, es el fraseo con el que se dice, cómo suenan los instrumentos. El trap surge de la fusión de géneros, tomando elementos por ejemplo de la música electrónica, del rap y del reggeaton.

Incluso hoy en día, artistas como Trueno reivindican en sus canciones sonidos propios del hip hop old school, como en “Dance Crip” que además hace alusión en su nombre y en los movimientos del videoclip a la Crip Walk, un movimiento de pies, originado en los ‘70 en Los Ángeles, Estados Unidos, y asociado con los gángsters y luego resignificada en los ‘90 por la danza hip-hop.

Además, artistas diferentes como Lali revalorizan y fusiona recursos popperos de bandas icónicas como Nsync, Spice Girls o Backstreet Boys como por ejemplo en uno de sus últimos sencillos, “Diva”.

La generación de ciertos jóvenes músicos y productores, como es el caso de Trueno (20) se criaron escuchando hip-hop y música urbana en general y fue inevitable que esas influencias se presenten en su música a la hora de componer. Trueno ha declaradoen diferentes entrevistas, incluso con esta agencia, que sin querer queriendo el camino lo llevó a que sus canciones tengan sentido con la música que consumió a lo largo de su vida.

¿Por qué el trap no es rap y tampoco es reggaeton?

Es una confusión frecuente el creer que el trap es rap y que también puede ser considerado reggaeton, pero la realidad es que no lo es, porque cada género tiene su particularidad en cuanto a sonidos, letras, formas de decir e incluso vestimenta.

De todas maneras, el trap, el reggaeton y el rap son parientes entre sí y lo más interesante en definitiva es la fusión de géneros que se dan en las canciones de música urbana. Cuánto más aburrido sería si los límites fueran muy estrictos para hacer que un artista o banda encaje en un solo género, porque si no se pueden romper las fronteras y correr los márgenes en el arte, ¿en dónde sino?

Hoy en día los géneros están muy fusionados. Como por ejemplo Rosalía, que mezcla flamenco con reggaeton y otros géneros urbanos o Nathy Peluso que usa sonidos de diferentes ritmos latinos y urbanos. La española Rosalía dijo en diferentes oportunidades que ella ha sido influida por músicos de diversos géneros, como por ejemplo el reggaeton de Daddy Yankee y se ve reflejado en canciones como “Saoko” de su último álbum.

El trap invita a bailar, a aprenderse las letras, a identificarse con las mismas, a querer vestir la ropa de sus estrellas e incluso, a parecerse estéticamente a ellas e incluso a imitar sus palabras y frases características que ya conforman un vocabulario específico de muchos jóvenes argentinos.

Las letras hablan de problemas o situaciones con los que los y las jóvenes pueden sentirse identificados como puede ser el Ghosteo (proveniente del “ghosting” en inglés) y otras formas nuevas de vinculación sexo-afectiva, el desamor, los encuentros y desencuentros, las fiestas, las amistades, los sueños, las angustias, los deseos, entre otros dilemas. Como también pueden aparecer temáticas que suelen ser tabúes o tapados por la sociedad como puede ser el consumo de drogas.

Fragmento de la letra de “She don’t give a fo”, de Duki y Khea:

“Ella es una diabla.

Me ve, me besa, después no me habla.

Noches de sexo, días sin palabras.

Ando perdido por culpa ‘e esa diabla.”

El fenómeno de la música urbana “explotó aún más en la pandemia -analizó Agustín Jamele, periodista especializado en agenda joven-. Por supuesto que antes estaba instalado, pero estalló un poco más. El mundo entero, al estar atravesando meses de mucha angustia y estrés, hizo que el trap circulara de otra manera, a la vez que todos nos volcamos de lleno al mundo virtual. Me acuerdo del disco de Bad Bunny que salió al toque que empezó la pandemia”.

El “conejo malo” puertorriqueño tuvo un 2020 pandémico a puro disco: lanzó tres álbumes “YHLQMDLG” (29 de febrero de 2020), “Las que no iban a salir” (10 de mayo de 2020) y “El último tour del mundo” (27 de noviembre de 2020).

Jamele consideró que “pusieron en su música y letras sentimientos que tenemos todos. Lograron abrir un espacio de diálogo, cada uno con su impronta, por ejemplo cuando Paulo Londra ganó notoriedad, sus letras eran super ‘family friendly’ (apto para todo público), de amor, relaciones, más inocentes, una piba no le daba bola, son cosas que nos pasan a todos y son sentimientos generales. Hay otros que tratan temas más complejos como las relaciones sexuales o consumo de drogas, que de pronto abren un espacio que da para empezar a conversar sobre estas cuestiones. En el medio de la pandemia hubo mucha tristeza, muchos sentimientos negativos y la aparición de canciones alegres que sirvieron para bailar por ejemplo, fueron una oportunidad de éxito”.

¿Qué es el “autotune”?

Se puede considerar al autotune como una de las marcas registradas del trap pero que a su vez, es muy criticada. Se trata de un procesador de audio, creado por Antares Audio Technologies con el objetivo de corregir errores vocales o instrumentales para una afinación más precisa. En un principio era utilizado en las grabaciones en estudio, hoy en día, esta herramienta se usa en el vivo. Algunos dicen que genera un sonido robótico y que las voces pierden calidez o naturalidad. Otros consideran que si existe el autotune, por qué no usarlo.

Lo que hay que entender es que no es más que una estética propia del género. Nadie criticaba por ejemplo a Daft Punk por usarlo. Es difícil hacer que los shows suenen como las grabaciones, entonces es un buen recurso para acercar esos sonidos. Hay distintos niveles de autotune por supuesto, el filoso tipo “Believe”, de Cher, o el más sutil y más suave, como el que usan Nicki Nicole o María Becerra.

La argentina Nathy Peluso es otro claro ejemplo de una cantante que fusiona géneros de manera constante y demuestra su versatilidad y comodidad en distintos estilos y sonoridades.

Referentes de aquí y de allá

A nivel internacional, está claro que Bad Bunny es el músico urbano más reconocido, además de ser el artista por segundo año consecutivo más escuchado en Spotify.

En el caso de España, existen músicos urbanos como C. Tangana, Rels B o Rosalía, que coquetean con diferentes géneros en sus canciones, provocando una interesante fusión de estilos.

En Argentina, quizás entre los pioneros del trap, salidos del “Quinto Escalón” (batallas de freestyle), se podría mencionar a YSY A, Duki, Neopistea, Cazzu, Acru, entre otros. Hoy en día se suman a la escena Tiago PZK, María Becerra, LIT Killah, Dillom, Trueno, Nicki Nicole, Wos, Paulo Londra, entre otros.

En cuanto a la música urbana actual en inglés, se puede mencionar desde Travis Scott, Drake, Kendrick Lamar, hasta Justin Bieber o el canadiense Daniel Caesar.

La actualidad del trap

Agustin Jamele consideró que hay personas que “creen que son improvisados y arman sus canciones en dos minutos, mientras que no es así. Por ejemplo, Bizarrap ha estudiado música y marketing. Son pibes que se preparan, estudian, escuchan mucha música y trabajan”.

En la escena actual, los y las artistas tienen una complicidad, una solidaridad especial entre sí. Jamele cree que “entienden que solos no van a poder llegar a otros mercados (internacionales) entonces necesitan estar juntos”.

“Hay una fuerte importancia de darle el toque local a la música urbana”, afirma Jamele. “Si bien hay algunos que cantan o rapean con un tono más centroamericano que argentino, por ejemplo YZY A ha sacado música que revaloriza el cantar como argentino y en entrevistas dijo que no quiere cantar como artistas de Centroamérica. A veces ciertas palabras o modos de decir se usan como estrategia para traspasar fronteras y que a veces sirven para ingresar a mercados de otros países”.

A veces los artistas son criticados por considerar que con la enunciación de ciertas palabras de un modo determinado están realizando una “apropiación cultural”, como por ejemplo le ha pasado en varias ocasiones a Nathy Peluso.

DICCIONARIO DE UNA GENERACIÓN

Las y los artistas urbanos repiten frases y palabras que están presentes tanto en las letras de sus canciones como en sus publicaciones o historias de Instagram. Estas expresiones se han convertido en parte del vocabulario de las generaciones más jóvenes, a tal punto que ya no se puede identificar con exactitud si este vocabulario lo impusieron los y las traperas, los youtubers o los jóvenes, o un poco entre todos.



A continuación algunas de las expresiones más habituales:



–“Estar ido”: que una canción, una campera, un disco, un artista esté ido es que es impresionante, suena bien, se ve bien, es increíble.



–“Estar pegado”: esta frase significa que la estás “rompiendo”, que estás teniendo éxito en lo que estás haciendo. En el caso del trap en particular o en la música en general, es que el público está recibiendo bien tus canciones y que estás ubicado en un lugar de popularidad en la industria.



–Flama: Algo “copado”, que tiene onda.



–Corte: usado como sinónimo de “tipo”, “o sea” y “como”.



-“Flow”: tener “flow” es tener estilo, ritmo, dejarse fluir por la música, como su origen en inglés lo indica, porque “flow” en español significa fluir.



–Modo diablo: estar en “modo diablo” significa estar vivo o estar un “loco” en términos coloquiales. Esta expresión fue popularizada por el trapero argentino Duki y se usa cuando alguien está ‘manija’ (con mucha energía) de hacer algo. El grupo original del Duko se llamaba Modo Diablo.



–ATR: estar A.T.R, a todo ritmo, se usa para describir momentos o acciones en los que una persona tiene mucha energía o predisposición para hacer algo. El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, fue quien popularizó al término. Si bien no fue originado en el seno del trap, los artistas urbanos, al igual que los adolescentes y jóvenes lo utilizan. Podría considerarse un equivalente de “estar a full” de los años noventa.



–Bardear o “tirar beef”: insultar, molestar, intentar provocar una pelea con alguien.



–Careta: puede significar alguien que es falso o alguien que no está bajo el efecto de drogas ilegales, es decir que está sobrio.



–4.20 o María: refiere a la marihuana, de alguna manera para normalizar el consumo de la misma.



–Ghetto: utilizado como sinónimo de “barrio” o lugar de pertenencia.



–Perreo: este término no es exclusivo del trap, porque el reggaeton también hace alusión a este tipo de baile. De todas maneras, el trap lo reivindica una vez más en sus letras, en canciones como “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, o “Perreito”, de Mariah Angeliq.



–El “pary”: una reversión de la palabra en inglés “party”, que significa fiesta.



-Marcas de ropa cara: muchas letras de trap mencionan íconos de alta costura como pueden ser Gucci, Chanel o Dio. En canciones como “Goteo”, de Duki, o “Yonaguni”, de Bad Bunny, aparecen nombres de este tipo de marcas.



-“Crew”: de manera informal, esta palabra proveniente del inglés significa pandilla o grupo. La “crew” de alguien serían sus amigos, sus cercanos, su círculo íntimo, quienes te ‘bancan la parada’.