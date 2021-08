La Masa visitó Juguetería “La casita Encantada” en Funes

Llegamos al espacio destinado sobre la explanada norte de la Juguetería que fue expresamente destinada a recibir a La Masa, las caritas de entusiasmo y felicidad de los niños expresa su alegría por poder estar cerca de un personaje real de lucha libre que tanto han visto por Tv.

Pero lo que más sorprende es el fanatismo de los papis, que de verdad están fascinados de poder fotografiar a sus hijos junto al ídolo, más aún los que rompen con el prurito y se animan a pedir su propia fotografía con el personaje que seguían en cada presentación de “100 por ciento Lucha”, el que se jugó la vida tantas veces sobre el ring del “Estudio Estadio de Telefe”.

“Estoy muy contento, es la primera vez que vengo a Funes y Germán Busciglio, a través de su Comercio me ha recibido muy bien, en solo una semana organizó todo esto y me dio todo su apoyo para poder visitarlos. La Masa

Mi público son los padres, los niños e incluso las madres que me hacen sentir su cariño, pero hace muchos años que vengo luchando para ganármelo. Trabajo mucho en mi personaje, lo cuido, como soy docente me apoyo mucho en mis conocimientos para seguir haciéndolo crecer día a día, estoy constantemente en contacto con niños y los entiendo, sé que esperan y quieren ver, lo que les gusta. Para cuidarme en la semana entreno mucho, como muy sano, trato de no consumir alcohol y hago mucha gimnasia.















No he dejado de subir al ring, hago giras por toda la Argentina y estoy comunicándome con otros países, me gustaría volver pronto a hacer más programas, que sean de Lucha y que podamos volver a transmitir toda esa alegría y en especial a Viloni lo quiero enfrentar y ganarle.

Aquella mirada apesadumbrada del inicio de la entrevista tiene otro brillo cuando sueña despierto con el regreso de 100% Lucha. Lo que hace una década parecía imposible, hoy está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Pero hay dos problemas: un nivel de producción que esté a la altura, no ya del recuerdo, sino de los programas actuales de lucha libre; y volver a integrar un grupo de trabajo con Viloni. La Masa se enciende cuando habla de Vicente Viloni: cuyo antagonismo, trascendió la ficción televisiva y se volvió tan doloroso como real. Lo primero está casi resuelto, lo segundo todavía no.

Esta es la segunda presentación en este arranque de Gira pos pandemia, y es el alimento de mi alma, los niños son lo que necesito para estar bien.

Apenas bajo de mi camioneta, sintonizo la energía que emanan en sus exclamaciones, en sus miradas y en sus comentarios. Ellos son tan puros y tan directos que te dicen lo que les gusta y lo que no, sin tapujos.

Mi padre me enseñó a trasladarles a los pequeños que arriba del Ring soy un luchador y quiero ganar, abajo soy un amigo que quiero compartir y se respetar a mis enemigos: quiero volver a subir al ring para poder ganarle a la muñequita rubia (Viloni), pero cuando bajo sé que es una persona que debo respetar. La Masa

Sería un placer muy grande poder volver a Funes y presentar luchas en el cuadrilátero, porque la gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, lo mismo que Germán que tiene el corazón más grande que su Juguetería. Cerró La Masa

Germán afirma, “la tarde no puede ser más estupenda, fuimos creando expectativa en los niños y la ansiedad se denotaba en las preguntas: ¿y?… ¿viene o no viene La Masa”, no hay posibilidades en la ciudad de traer un personaje original, pero lo logramos, es un evento diferente que queríamos poner al alcance de todos, a los que esperan que nos enfrentemos en lucha libre con La Masa les diría que no estoy de acuerdo en eso, jajajä pero más allá de la broma, me siento muy feliz de haber logrado esta visita.

Cuando contacté a La Masa, charlé con él para asegurarme que era el auténtico actor del Personaje, el original de 100%100 Lucha” Germán, titular de La Casita Encantada

Estamos organizándonos para poder hacer más eventos de este tipo para devolver a nuestros clientes y a los vecinos de Funes el cariño que nos brindaron desde que instalamos la Juguetería La Casita Encantada acá. Si bien este primero, es en el marco del festejo del mes de los niños, programamos hacer más”.

Siguen acercándose familias para lograr una selfie, un poster y un regalo se su ídolo.

La frutilla del postre fue el sorteo de los bauchers de un importante monto para comprar a elección juguetes en La Casita Encantada que hizo el cierre definitivo del encuentro