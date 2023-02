La legendaria Raquel Welch, “El Cuerpo”, murió a los 82 años

RAQUEL WELCH | WEB

La legendaria actriz Raquel Welch, sex symbol absoluto, apodada El Cuerpo por su impactante presencia, murió “después de una breve enfermedad” anunció su familia a TMZ. Tenía 82 años de edad.

La actriz estadounidense fue uno de los mitos eróticos de la industria cinematográfica desde la década de los sesenta. De origen hispano, debutó profesionalmente como modelo publicitaria y fue locutora meteorológica de una emisora de televisión de los Ángeles.









Apodada en Hollywood con el sobrenombre de El cuerpo, fue considerada la sucesora de Marilyn Monroe por su deslumbrante escultural belleza. Su carrera abarcó más de 50 años, 30 películas y 50 series y apariciones en televisión.

Welch siempre luchó por su lugar en Hollywood. En los años 80 demandó a MGM por haber sido despedida de su papel protagonista junto a Nick Nolte en Cannery Row. MGM dijo que no y sustituyó a Welch por Debra Winger. Welch no se achicó y demandó a MGM por 24 millones de dólares. Finalmente, la actriz recibió 10 millones de dólares.

Quién era Raquel Welch

Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos, Raquel Welch nació en Chicago en 1940. Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en “Roustabout” en 1964.

Su papel más destacado fue el de Cora en la película de ciencia ficción de 1966 Fantastic Voyage, junto a Stephen Boyd, Edmund O’Brien y Arthur Kennedy. Seguía las aventuras de un grupo que es miniaturizado junto con un submarino e inyectado en el torrente sanguíneo de un científico casi asesinado en un esfuerzo por salvarle la vida. Pero sólo disponen de una hora antes de volver a su tamaño real.

Su carrera despegó con la aventura prehistórica de “One Million Years B.C.” (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de “sex-symbol” en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine.

En 1967 protagonizó, junto a Dudley Moore y Peter Cook, la comedia londinense Bedazzled, y en 1968, junto a James Stewart, Dean Martin y George Kennedy, el western Bandolero. La siguiente película importante de Welch fue con Mae West y John Huston en el papel principal de Myra Breckinridge.

La actriz también fue parte de títulos como “Lady in Cement” (1968), junto a Frank Sinatra y algunas de sus cintas más recordadas son el western “Hannie Caulder” (1971) y “Fathom” (1967).

Welch continuó su carrera en la gran pantalla junto a algunas de las mayores estrellas de la época. Apareció con Burt Reynolds en la comedia policiaca de 1972 Fuzz; con James Coburn, Richard Benjamin y otros en La última de Sheila, de Herbert Ross, escrita por Stephen Sondheim y Anthony Perkins; y con Chamberlain, Oliver Reed y Michael York en Los tres mosqueteros (1973). Cinta por la que fue distinguida en 1975 con el “Globo de Oro”.

Esa película dio lugar a una secuela en 1974, Los cuatro mosqueteros: La venganza de Milady. También actuó junto a Bill Cosby y Harvey Keitel en la película de 1976 Mother, Jugs & Speed. También participó en Kansas City Bomber, drama de 1972 ambientado en el entonces popular mundo del roller derby, The Beloved (1971) y el western Hannie Caulder, con Robert Culp y Ernest Borgnine.

Actuó veces en Broadway. La primera vez en 1981, cuando sustituyó a una Lauren Bacall de vacaciones en Woman of the Year. En 1997, interpretó el papel principal de Victoria Grant en Victor/Victoria, sustituyendo a la estrella original Julie Andrews.

Apareció en un par de episodios de la segunda temporada de Mork & Mindy con Robin Williams en 1979 y siguió apareciendo en series. Entre sus papeles más destacados figura el personaje principal de The Legend of Walks Far Woman, telefilme de la NBC de 1982 sobre una mujer que mata a su marido maltratador.

Más recientemente, Welch se interpretó a sí misma en el clásico episodio de Seinfeld de 1997 “El verano de George”. En él, la actriz entregaba por error un premio Tony al Kramer de Michael Richards, con repercusiones inesperadas. Fue el episodio final de la penúltima temporada de la serie de todos los tiempos.

Fue amada por su participación en Legally Blonde (2001) en su papel de Mrs. Windham Vandermark.

A Rachel Welch le sobreviven sus dos hijos, Damon Welch y Tahnee Welch.