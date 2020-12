La cara sinfónica y navideña de Diego Torres llega la pantalla de TNT

Torres, hace un año en el Movistar Arena

El show sinfónico que Diego Torres grabó un año atrás en Colombia junto a 300 artistas y que dio lugar a la reciente publicación de su décimo álbum, tendrá su estreno televisivo este viernes, a las 21.30, través de la señal de cable TNT para completar un proceso al que el cantante definió como “un sueño cumplido”.

“Creo que este es un disco crucial en mi camino, como lo que fue el ‘Unplugged’ (de 2004)”, confesó el artista acerca del proyecto audiovisual “Diego Torres Sinfónico” que registró junto a su grupo y acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia y el Coro de Misi Producciones, todo bajo la dirección de Julio Reyes Copello.

El compositor, vocalista y actor, de 49 años, señaló que para él había sido “cantar en otro contexto musical, con una orquesta atrás que es como escuchar rugir un Fórmula 1 con 126 músicos que te vuelan la peluca y a eso sumarle las 160 voces del coro”.

En respuesta a Télam, Torres señaló que asumir ese desafío “fue volver a reinterpretar las canciones en otro contexto y aprender a navegarlo”: “Un poco lo que pasó cuando Mercedes Sosa me invitó a cantar ‘Zamba para olvidarte’ y me llevó a meterme en otra ola”.

Desde Miami, en una rueda de prensa virtual con medios de Colombia, México y Chile, el músico repasó el proceso en torno al concierto filmado en el Movistar Arena de Bogotá en diciembre de 2019, que fue publicado días atrás bajo el título “Diego Torres Sinfónico” y que mañana podrá verse por TNT en la región.

El repertorio del recital reunió éxitos de un camino musical que tuvo su primer disco en 1992, como “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor” y “Un poquito” y sumó las participaciones de Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucía y Ela Taubert.

“Escucho esas versiones y por ejemplo siento que ‘Tratar de estar mejor’ es un punto muy alto de ensamble de la conjunción de la música pop con la académica”, resaltó.

Pero, además, incluye versiones en español de conocidas canciones navideñas como “Jingle Bells” y “All I Want for Christmas Is You”: “En mi país no hay cultura de música navideña y me interesó abrir esa puerta trayéndolas a un sonido actual y trabajándolas en español que es un idioma más complejo y más rico”, argumentó sobre la motivación para trabajar esos temas.

La apuesta musical añadió también un acercamiento a dos gemas de la música argentina: “Volver” (de Carlos Gardel y Alfredo Lepera) y “Como la cigarra” (de María Elena Walsh).

“Gardel no solamente fue un gran cantor sino un conquistador que dejó un gran legado y por eso no quise dejarlo afuera y perderme de trazar ese puente. Cantar ‘Volver’ fue para mí como jugar a encontrarme con Carlos Gardel”, sostuvo Diego sobre esa elección.

Con ese mismo espíritu, el intérprete observó la totalidad del carácter del proyecto: “Que nuestras canciones suenen con una orquesta y esos arreglos implicó un encuentro de la música clásica con el pop que derribó fronteras y rompió prejuicios. Fue un trabajo de pulir y demostrar que la música todo lo hace posible y hay puentes entre los géneros”, dijo.

El artista ponderó además el hecho de presentar “Diego Torres Sinfónico” en el final de un 2020 signado por la pandemia de coronavirus: “Me da la ilusión de que se pueda ver y revivir esa noche en este año tan duro y siento que toma más dimensión en este mundo suspendido y sin conciertos”.

“No me pude escapar de mí mismo y cuando el mundo se detuvo indefectiblemente nos encontramos con nosotros mismos y por supuesto que extraño el valor de la libertad, de viajar, de trabajar, pero todo lo que nos está pasando nos lleva a reinventarnos”, señaló, en clave personal, acerca del contexto.

La crisis planetaria hizo que en mayo pasado se reencontrara con Coti Sorokin y Cachorro López para proponer una nueva versión benéfica de “Color esperanza” destinada a la Organización Panamericana de la Salud y que sumó a Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Dilsinho, El Cigala, Farruko, Fonseca, Kany García, Leonel García, Gente De Zona, Leslie Grace, Nicky Jam, Lali, Ara Malikian, Dani Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Thalía, Angela Torres, Manuel Turizo, Jorge Villamizar (Bacilos) y Carlos Vives.

“Es maravilloso cuando una canción provoca cosas tan mágicas y cómo fue sacada como una canción de lucha y de bandera ante la adversidad, por eso quise convocar a Coti y a Cachorro, también autores de ‘Color esperanza’, para esa acción”, repasó.

Más allá de la satisfacción por estos lanzamientos en torno a un material que alinea lo académico y lo popular, Torres adelantó lo que prepara para el futuro, cuando las condiciones sanitarias lo permitan: “Teníamos la ilusión de hacer una gira sinfónica para tocar este repertorio con orquestas de distintos países y eso es algo que haremos en cuanto se pueda para llevar este disco por Argentina, España, Chile y México”.