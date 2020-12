“Especial de Navidad de los Simpson”, fue el nombre que se le dio en Latinoamérica.

A 31 años de la emisión del primer episodio de Los Simpson

Como no podía ser de otra forma por la fecha, el episodio tuvo una temática navideña y se llamó, en inglés, “Simpsons Roasting on an Open Fire: The Simpson’s Christmas Special“. Si hay algo por lo que se destaca la serie es por tener, ocultas o a la vista, referencias y guiños a elementos de la cultura; y ya desde el primer episodio lo avisan.

Y es que “Simpsons Roasting on an Open Fire” hace referencia al icónico villancico “The Christmas Song“, de Mel Tormé y Bob Wells, cuyo subtítulo es “Chestnuts Roasting on an Open Fire” (“Castañas asándose en una fogata”, en inglés). De todas formas, la mejor versión siempre fue la de Nat King Cole.

Por lo que respecta al episodio en sí, su dirección corrió a cargo de David Silverman y fue escrito por la guionista e ilustradora Mimi Pond y trata sobre cómo, a partir de eventos desafortunados, la familia Simpson termina sin dinero para comprar regalos, pero Homero, junto a Bart, decide apostar lo poco que tiene en una carrera de perros galgo. En el lugar, decide apostar un participante llamado Ayudante de Santa que termina último en la carrera… pero también termina siendo adoptado por los Simpson, significando el regalo navideño y una amistad que perduraría con el paso de las temporadas.

Al año siguiente, el episodio fue nominado a dos Premios Emmy en las categorías “Mejor Programa Animado de Duración Menor a una Hora” y “Mejor Edición de una Miniserie o un Especial”. Si bien el episodio no ganó ninguna terna, los productores de Los Simpson no se fueron con las manos vacías, porque resulta que el episodio navideño perdió con el noveno episodio de la serie: “Un momento de decisión“.

Si bien no se llevó ningún premio, el episodio de Navidad se quedó, habiendo sido visto por alrededor de 13,4 millones de personas en simultáneo, con el título del segundo mejor programa más visto de FOX hasta la fecha.

Si bien no es considerado por nadie como uno de los mejores episodios de la serie, sí fue un buen comienzo para una serie de tamañas dimensiones. Además de la nostalgia que genera ver el diseño tan rústico de los personajes, también puede servir como un buen plan verlo para ir manijeando las fiestas navideñas, ¿no?