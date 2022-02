“Kun” Agüero: “Me da miedo jugar. Me dijeron que tuve suerte porque me podría haber dado un infarto”

Sergio “Kun” Agüero aseguró que estará en el Mundial de Qatar 2022 pese a su retiro, aunque todavía resta definir en qué rol. “Estamos viendo, como ya dije, voy a ir al Mundial. Hoy tuve una linda charla con Chiqui (Claudio Tapia). Ir a Qatar, voy, estamos viendo en qué rol. Además, creo que voy a estar en el sorteo, esta semana vamos a terminar de arreglar todo”, señaló en declaraciones a TyC Sports.

“Quiero estar con los chicos ahí, que me llevo muy bien. Estar al lado de ellos y descontracturar. Es buscar la manera de encontrar un rol, es muy reciente lo que me pasó y aunque me llegaron ofertas de muchos lugares, quiero estar tranquilo y disfrutar lo que no pude siendo jugador”, agregó.

Sobre este momento de tranquilidad que está viviendo lejos del fútbol, remarcó: “Es la primera vez que pude pasar el cumpleaños de mi hijo en Argentina. Él está justo en la edad en la que quiere jugar al fútbol, intentaré acompañarlo en lo que quiera”.

Respecto a lo que vivió hace algunos meses, reveló: “Ya estaba procesando el retiro porque sabía que me quedaban pocos años, pero no esperaba que fuera tan de golpe. Creía que me quedaban dos o cuatro años más en el alto nivel y después era pensar en dónde jugar los últimos. Cuando me llegó la oferta del Barcelona ni lo dudé, no había un problema de plata, les dije que me den lo que estaban dispuestos a pagar y se arregló muy fácil”.

“La idea era jugar con Leo (Lionel Messi) en Barcelona y llegar bien al Mundial, pero después pasó todo lo que pasó. Todavía no se sabe por qué vino el tema del corazón, voy a seguir investigando para conocer la verdad, porque está la incógnita de si fue por el coronavirus o por la vacuna. No lo había tenido nunca y estaba bien físicamente, fue todo muy raro. Primero me sentí mal en un entrenamiento, pero pensaba que era por volver a las prácticas. Sentía que me dolía mucho la cabeza y mucha presión, pero no pensaba que era algo grave hasta que pasó”, recordó.

“El mes que viene tengo un control más, quiero poder jugar pero me da miedo. Me dicen que no lo haga y es raro, porque yo estuve toda mi vida entrenando al máximo y en la alta competencia. Hoy no miro fútbol, tampoco noticias, me da igual lo que está pasando y me concentro en lo que me gusta porque no quiero pensar mucho”, añadió.

Pero en medio de toda esa situación que está atravesando, rescató: “Me dijeron que tuve suerte, porque me podía haber dado un infarto. Después de que me pasó dije, por lo menos ganamos un título con la Selección, que es algo que estábamos deseando. La Copa América fue la última alegría, hoy veo las fotos y vuelve la sonrisa”.