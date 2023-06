Inauguración protocolar del Jardín de infantes Nº349 ubicado en José Ingenieros y Los Tizones.

Esta mañana alrededor de las 11, 30 horas el Intendente @RolySantacroce, el Gobernador @OmarPerotti y los Ministros de Educación @VíctorDebloc y de Obras Públicas @SilvinaFrana dejaron protocolarmente inaugurado el Jardín Nº 349. A la jornada se sumaron los docentes, alumnos, padres, familiares y vecinos; quienes pudieron recorrer las instalaciones junto a los funcionarios presentes.







Ministra de Infraestructura Frana

En charla previa con Funes Hoy, la Ministra de Infraestructura Frana expresó, “En lo personal me siento orgullosa porque en mi gestión he venido muchísimas veces a Funes a escuchar las solicitudes del Intendente algunas, y otras como hoy, a entregarle ya lo reclamado por él.









En este Jardín, con una inversión oficial de $107.987.058,73, el edificio viene a dar contención a las primeras infancias y eso es maravilloso, este es uno de los colegios que el Gobernador nos encargó especialmente para dar respuestas educativas en la pos pandemia que atravesamos, porque obviamente la Pandemia obligó a repensar algunas cuestiones de arquitectura. Cuenta con cuatro principios básicos: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables con mucho espacio verde y mucha iluminación o sea de construcción eficiente. Cuatro aulas interconectadas con baños privados, pensadas para salas de 3, 4 y 5 años.







Y todos los espacios de aprendizaje se caracterizarán por la flexibilidad, dado que podrán integrarse o segregarse según las necesidades. Además, se pensaron con ventilaciones cruzadas, e incluyen paneles solares fotovoltaicos, agua caliente por calefones solares, recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, y sistema constructivo en seco.







Es hermoso tocar los pisos y sentir su calidez por tener loza radiante bajo los mismos. Yo estoy enamorada de las salitas, son preciosas, tiene una cocinita a la altura de los niños, su bañito cada sala para nenes y para nenas, bueno, la verdad que es un Jardín modelo que Funes merece, porque es una localidad que crece mucho. Desde el Gobierno de la Provincia la hemos acompañado con muchas obras, esta es una de las más lindas”, afirmó Frana.

La Directora del jardín Alejandra Martínez agregó, “Estamos muy felices, porque nuestro Jardín cumplió 5 años y cada año pedíamos como deseo, nuestro edificio y hoy se cumplió, con espacios diseñados especialmente para nuestros chiquitos, con un patio accesible con mucha facilidad, con mucha luz, con un piso calentito, super acogedor para nuestras actividades, por eso este es un momento muy hermoso para nosotros, que lo estábamos esperando con ansiedad”.

El Intendente en su alocución agradeció al Gobernador, a los funcionarios y recordó a las maestras cuando trabajaban en el anterior edificio y él se comprometió a este nuevo. Luego se dirigió al Gobernador rememorando las charlas dónde le hablaba de las necesidades de Funes y le dijo, “Estoy convencido a cuatro años de Gestión que hemos construido en nuestra ciudad obras que están siendo valoradas por nuestra sociedad, toda comunidad necesita valores y la educación es fundamental para fomentarlos.

Le agradezco a Omar porque me ha dado tantas respuestas a mis gestiones y tantas obras como nunca le han dado a esta localidad que permanecía olvidada”, cerró el Intendente.

Perotti elogió el trabajo de las docentes y luego se dirigió a los padres de los alumnitos, “quienes dejan a lo más preciado que tienen: sus hijos, con confianza en la institución. Seguidamente le dijo al intendente: Roly, creo que podemos decir que con Funes hemos cumplido y queremos seguir cumpliendo hasta el último día de gestión, y después acompañándote desde el lugar que la gente decida, pero no me cabe duda que seguiras siendo el Intendente aquí, porque con decisión y con gestión se han concretado obras que faltaban para acompañar el crecimiento de esta ciudad”.

Perotti hizo entrega de banderas de ceremonias de Argentina y de Santa Fe

“Hemos hecho obligatoria la sala de 4 años, y queremos que cada vez sea más temprana la escolarización, porque las escuelas primarias, secundarias y universitarias se pueden comenzar a cursar a cualquier edad, pero el jardín si no se hizo durante la primer infancia no se puede realizar nunca más y se pierde esa etapa de formación, de ese abrazo de cariño y contención, donde las infancias empiezan a socializar y eso no podemos recuperarlo”, exclamó el Gobernador





Al finalizar el acto los funcionarios locales y provinciales emprendieron una recorrida por la obra en construcción del edificio del SAMCO Eva Perón.