Hablar sobre violencia en internet, clave para cuidar a los niños frente al ciberacoso

Muchos de los ataques que se daban en el ámbito escolar ahora se trasladaron a las redes sociales.

El ciberacoso del que cada vez más niños, niñas y adolescentes son víctimas es una situación que hasta el momento, según los especialistas, no se puede evitar por lo que recomiendan a los adultos acompañarlos en el acceso al mundo digital, adelantarse a estos hechos dialogando desde casa sobre la existencia de la violencia en internet y ayudar a los más chicos con la construcción de su identidad y fortalecer su autoestima.

El pasado 5 de diciembre la mamá de Joaquín Nahuel, un nene de diez años que sueña con ser pastelero y se hizo conocido en las redes sociales mostrando sus tortas y postres, anunció que iba a cerrar la cuenta de Twitter porque el pequeño fue víctima de insultos, críticas y comentarios despectivos tanto de sus productos como de su apariencia.

“El nene que hace tortas”, como se lo conoce en Twitter se convirtió rápidamente en uno de los usuarios más queridos en esa red social en la que ostenta la nada despreciable cifra de más de 230 mil seguidores.

Sin embargo, pese a los cientos de comentarios amorosos que recibe cada uno de sus posteos, también es víctima de haters, trolls o simplemente usuarios que consideran apropiador burlarse y maltratar a un niño.

“Uno de los grandes riesgos de nuestra interacción en las redes es todo lo que tiene que ver con violencia, puede ser ciberbullying, haters o trolls, lo importante es salir de los semántico y darse cuenta que las redes, a veces, pueden ser muy, muy violentas”, expresó en diálogo con Télam Sebastián Bortnik, experto en tecnología y seguridad informática.

En este sentido, el autor del libro Crianza Digital, advirtió que “todos podemos ser víctimas de la violencia en las redes, pero en el caso de los chicos se redobla la gravedad en términos de la madurez para poder procesar esas situaciones: están creciendo, están aprendiendo y de golpe se encuentran con niveles de violencia que son una locura”.

Ante la realidad de que niños y adultos están expuestos diariamente a la violencia que se imparte desde el otro lado de un dispositivo digital, el especialista señaló que hay tres ejes centrales que se deben tener en cuenta, aunque “nada prepara a los chicos para que estén bien si los atacan, pero sirve para ayudarlos”.

El primero tiene que ver con el manejo de redes sociales por parte de los más chicos.

“Cada vez les damos acceso a sus propios celulares de manera más temprana y hay que reflexionar que este ingreso los expone a un espacio donde pueden aparecer una serie de riesgos”, apuntó Bortnik y remarcó: “esto no significa no dárselo, pero hay que evaluar cuál es la edad en que el niño puede ir accediendo”.

Por otro lado, “tenemos que adelantarnos, la violencia en las redes tiene que estar hablada en casa. No es lo mismo encontrarse con ataques y mensajes de este tipo cuando ya te avisaron que estas cosas pasan a encontrártelos de golpe, son muy difíciles de procesar, pero hay que advertirles que cuando publicamos algo puede pasar que gente nos conteste con violencia y que no va a ser ameno y que no es culpa nuestra”.

“Hay que advertirles a los chicos que cuando publicamos algo puede pasar que gente nos conteste con violencia”. Sebastián Bortnik

El tercer eje que el especialista consideró fundamental es “trabajar en la identidad y en la autoestima con los chicos”, y explicó: “Dentro de las redes los chicos creen que si tienen más likes o más comentarios son mejores, se construye una identidad que va desde afuera hacia adentro, yo soy bueno porque tengo likes, porque los demás dicen que lo son”.

Esta construcción de la identidad y la autoestima “te pone en un lugar más vulnerable porque si vos sos lo que los demás dicen que sos, también lo sos cuando te agreden y sos lo que esos agresores dicen que sos, por es tan importante trabajar en la idea de que las redes son espacios para comunicar, pero no pueden definir nuestra identidad”, agregó Bortnik.

Por su parte, Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, consideró que “las redes sociales son un espejo de la sociedad, que es muy violenta” y, en consecuencia, remarcó que “no lo vas a poder evitar, los hechos de violencia van a seguir sucediendo por eso son indispensables las herramientas para enfrentar esto, y la base de esas herramientas es la educación”.

Los especialistas recomiendan prevenir a los niños sobre el acoso en Internet.

“El adulto no puede trasmitir lo que no conoce por eso hay un puente roto que debemos reconstruir desde la educación”, apuntó el especialista y enfatizó en que es fundamental el diálogo con los niños, niñas y adolescentes (NNyA) “desde casa y en la escuela”.

“Ese acoso que antes se pensaba en el marco de la comunidad educativa, hoy hay que pensarlo en el marco de las identidades digitales, lo que sucede en internet causa y genera un impacto real en la vida de las personas, y en el caso de niños, niñas y adolescentes es más grave aún por el desequilibrio emocional que conlleva”, advirtió Navarro.

Entonces, “sino no vamos a poder evitar vivir situaciones complejas, adversas, en las redes tenemos que trabajar en el empoderamiento de esos niños, niñas y adolescentes, explicarles qué es un hater, cuáles son sus características comunes, qué hacer al respecto”, explicó el especialista y afirmó que “lamentablemente, la sociedad no logra magnificar el impacto de lo que esto puede significar en la vida” de los chicos.

“Tenemos que trabajar en el empoderamiento de esos niños, niñas y adolescentes, explicarles qué es un hater, cuáles son sus características comunes, qué hacer al respecto”. Hernán Navarro

En diálogo con Télam, Navarro explicó que es importante “diferenciar” el grooming del ciberacoso o ciberbullying, ya que el primero es un delito penal que tiene que ver con abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNyA) y el segundo es acoso, violencia y hostigamiento a través de plataformas digitales, aunque remarcó que son situaciones que también generan “un profundo daño en equilibrio emocional” de los chicos.

Por último, el también docente universitario apuntó a la edad en la que los niños tienen una “emancipación digital”, es decir, acceden a su primer dispositivo propio y destacó que Argentina es el país en el que esto ocurre “a edad más temprana que es a los 9 años” y los adultos responsables de brindar ese acceso no “acompañan esa decisión con información, educación o formación para que los niños, niñas y adolescentes están preparados para enfrentar una situación adversa”.

Ciberacoso: todo lo que

debe saber

El ciberacoso es el acoso en línea cometido a través de las redes sociales, correo electrónico, publicaciones, mensajes de texto y otros medios digitales. También llamado acoso digital, el ciberacoso generalmente implica el uso de lenguaje despectivo, intimidatorio o amenazante. Sepa cómo detener el ciberacoso y cómo protegerse (y proteger a los suyos) frente a él.

¿Qué es exactamente el ciberacoso?

Puede que el ciberacoso sea el tipo más dañino de ataque en línea que existe. Los ciberacosadores, que suelen hacerse pasar por personas ficticias, se aprovechan de las inseguridades y de la vulnerabilidades de sus víctimas para infligirles humillaciones y trastornos psicológicos.

El ciberacoso suele consistir en el envío de mensajes amenazantes o en la publicación de fotografías o vídeos humillantes de la víctima en redes sociales. En ocasiones, incluso se crean Paginas Web falsas sobre esta. Aunque el acoso no es un fenómeno nuevo, los ataques de ciberacoso llevan el hostigamiento a niveles escalofriantes. Como a menudo vemos en los periódicos, el efecto del ciberacoso puede ser devastador y, en ocasiones, incluso mortal.

Según el Cyberbullying Research Center, aproximadamente el 34 % de los estudiantes de secundaria han sufrido acoso en línea. Varios estudios de investigación han demostrado que el ciberacoso está relacionado con baja autoestima, ira, frustración y pensamientos suicidas. Dada la gravedad del problema, es importante que tanto los padres como los hijos sepan cómo actuar ante el ciberacoso en sus distintas formas.

Ejemplos comunes de ciberacoso

Desafortunadamente, existen muchos tipos diferentes de ciberacoso. Estos son algunos de los ejemplos más habituales.

Hostigamiento

Al igual que su variante en línea, el ciberhostigamiento abarca toda una serie de comportamientos amenazantes. En especial el envío repetido de mensajes insultantes o degradantes. El ciberacecho es otra forma de hostigamiento en línea. El hostigamiento en grupo se produce cuando todo un grupo acosa colectivamente a una persona.

Acoso sexual

El acoso sexual también se da en el ciberespacio, y puede incluir mensajes con un contenido sexual y la publicación de fotos o vídeos comprometedores. La pornografía de venganza es la publicación o distribución de contenido sexual sin consentimiento, con el fin de vengarse de alguien, como una expareja.

Troleo

El término troleo proviene en realidad de la pesca, no de las criaturas hoscas que viven bajo los puentes. El término pesquero define la técnica de arrastre lento del cebo desde un bote para atraer a los peces. De forma similar, el troleo en Internet implica colocar un «cebo» (en forma de mentiras o burlas) para provocar una reacción emocional de alguien.

Outing/Doxing

Se trata de compartir en línea información personal de alguien sin su consentimiento. Por ejemplo, un ciberacosador que hace público un mensaje de texto o un correo electrónico privado con el propósito de avergonzar o humillar. Doxing también hace referencia a la publicación en línea de información de contacto privada de alguien, como su dirección.

Fraping

El Fraping consiste en irrumpir en las cuentas de las redes sociales de alguien (o incluso crear un perfil falso con su nombre) para hacerse pasar por él. A menudo, el acosador intentará humillar a la persona o arruinar su reputación publicando comentarios inapropiados, despectivos o provocativos.

Dissing

Se produce cuando el ciberacosador difunde rumores o publica fotos, vídeos o capturas de pantalla humillantes de sus víctimas. Por lo general, el acosador busca avergonzar y arruinar la reputación y las amistades de su víctima.

Catfishing

El Catfishing consiste en crear una persona ficticia y luego atraer a su víctima a una relación en línea, generalmente amorosa. Suelen centrarse en adultos para pedirles dinero, y se trata de una estafa con bastante éxito: el FBI informó de que ese tipo de estafas amorosas costaron a los estadounidenses 363 millones de dólares solo en 2018. Cuando se dirigen contra los adolescentes pueden ir tras su información personal para usarla para el dissing o el fraping.

Swatting

Es el modo más moderno de ciberacoso, en el que el acosador realiza una llamada telefónica a servicios de urgencias y avisa de un secuestro, amenaza de bomba o cualquier otro peligro crítico. La policía se apresura (a veces con un equipo de asalto) y las cosas pueden complicarse hasta perder el control. Recientemente, un adolescente de Ohio fue condenado a prisión por contratar a alguien para que realizara una llamada de swating que acabó con disparos de la policía y la muerte de un hombre inocente.

Exclusión

Al igual que la exclusión en la vida real, los acosadores usan esta táctica para mostrar a sus víctimas que han sido rechazados en un círculo social. Los acosadores pueden lograrlo sin necesidad de enviar mensajes directamente a su víctima, simplemente publicando fotos en las redes sociales que muestren que todos los miembros del grupo (menos la víctima) pasan tiempo juntos.

Ciberacoso en redes sociales

El ciberacoso puede darse en cualquier sitio en línea, pero es más probable que ocurra en plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y TikTok. También tiene lugar en juegos con chat de voz o texto, como Overwatch, League of Legends y Fortnite, así como en sitios para compartir vídeos, como YouTube.

Las redes sociales, los juegos y el streaming de vídeos son inmensamente populares entre los adolescentes, por lo que prohibirlas no es una solución realista. Entonces, ¿Qué se puede hacer con el ciberacoso en las redes sociales? Lea los siguientes consejos sobre cómo evitarlo o qué hacer si ya está sucediendo.

¿Por qué la gente practica el ciberacoso?

El ciberacoso lo practica la misma gente indeseable que acosa en la vida real: personas que quieren abusar de su poder y elevar su estatus en las redes sociales denigrando y humillando a otros, especialmente si consideran que la otra persona es más débil o creen que puede representar una amenaza.

Los ciberacosadores pueden realizar publicaciones anónimas, esconderse tras identidades falsas o incluso utilizar su identidad real sabiendo que no se van a enfrentar cara a cara con sus víctimas. Muchos de ellos dicen o publican cosas en línea que jamás se atreverían a decir en la vida real.

¿Cuándo comenzó el ciberacoso? Desafortunadamente, la historia del ciberacoso es casi tan antigua como el uso generalizado de PC asequibles.

¿El ciberacoso es un delito?

Si bien no existe actualmente ninguna ley federal en los EE. UU. que aborde explícitamente el ciberacoso como tal, todos los estados prohíben el acoso escolar, y la mayoría también incluyen alguna referencia al acoso en línea. Además, muchas formas de ciberacoso se incluyen en otras categorías ilegales, como el hostigamiento (especialmente si tiene connotaciones de género o raza), amenazas, acoso, extorsión, sexting o extorsión sexual de menores, o el ciberdelito.

Si piensa que usted o su hijo se están viendo afectados por un caso de ciberacoso, hable con un consejero u otro miembro del personal de confianza de su colegio. Muchos distritos poseen reglas y procedimientos para abordar el ciberacoso. Puede consultar StopBullying.gov para conocer la leyes de su localidad.

Cómo reconocer el ciberacoso

Como ya hemos indicado, cualquier mensaje hiriente, degradante o amenazante enviado a través de un medio electrónico es ciberacoso. Esto incluye también la publicación de fotos o vídeos humillantes en sitios web púbicos como Facebook o YouTube sin el consentimiento del interesado. También se consideran ciberacoso los perfiles o sitios web falsos que tienen por objetivo vulnerar o invadir la privacidad de alguien.

A menudo, la parte más difícil de combatir el ciberacoso es convencer a las víctimas avergonzadas y/o asustadas para que admitan que están siendo atacadas. Si es usted padre y está preocupado por su hijo pequeño o adolescente, preste atención a estas señales de advertencia. Preste atención a comportamientos inusuales con los dispositivos digitales, tales como:

De repente, dejan de usar sus dispositivos o los usan menos de lo normal

Parecen molestos, enfadados o deprimidos tras usar una red social o un juego

Comportamiento solitario, como evitar la escuela o acontecimientos sociales

Evitan discutir sobre su vida social, tanto en línea como en la vida real

Cambios de humor negativos, problemas en el colegio, depresión

El ciberacoso no se centra solo en los niños. Los adultos, adolescentes y niños pueden seguir ciertas estrategias contra el ciberacoso.

Cómo evitar el ciberacoso

Desgraciadamente, mientras haya gente indeseable, nunca se podrá acabar totalmente con el ciberacoso. También puede ser difícil bloquear el contenido creado por los ciberacosadores (publicaciones, sitios web o vídeos en los que se ataque a la víctima), ya que el proceso para que los administradores borren dicho contenido puede resultar largo y complicado. Además, es probable que cuando llegue ese momento, ya se hayan realizado y distribuido copias del material, lo que significa que es prácticamente imposible eliminarlo definitivamente.

Sin embargo, puede tomar ciertas medidas para evitar el ciberacoso e incluso frenarlo en seco.

Bloquee cuentas nocivas o de odio

Una forma de enfrentarse al ciberacoso es eliminar al acosador de sus amistades y bloquearle. Ya sea Facebook, Instagram o un juego en línea, siempre debe haber alguna opción para bloquear a otro usuario. Esto impide que el acosador le envíe mensajes, publique en su perfil, le etiquete en publicaciones o se ponga en contacto con usted de cualquier forma.

Haga privadas sus cuentas en las redes sociales

Si el acosador no puede encontrar su cuenta, lo tendrá mucho más difícil para llegar hasta usted. Solo debería conectarse a través de las redes sociales con la gente en la que confía. Además, desde el punto de vista de la privacidad de sus datos, es mejor tener sus cuentas bloqueadas.

No envíe fotos ni vídeos

Debería evitar el envío de fotos o vídeos de usted mismo, de su casa o de cualquier cosa privada a la gente que conozca en línea. Esas imágenes se pueden utilizar en su contra o para investigar más sobre usted. Sobre todo si se trata de fotos o vídeos comprometedores, los cuales no debería enviar nunca a nadie. Ni siquiera los cónyuges deberían intercambiar entre sí este tipo de imágenes, ya que los hackers podrían robarlas de su disco y usarlas para hostigarle o chantajearle.

Denuncie los acosos

Todas las plataformas ofrecen la opción de denunciar contenido inapropiado o despectivo. Los moderadores deberían tener la capacidad de eliminar el contenido e incluso de bloquear a los infractores reincidentes para que no usen la plataforma. Así se denuncia un contenido abusivo en Facebook, y debería ser bastante parecido en Instagram, Twitter, YouTube y otras plataformas.

Proteja sus contraseñas

Otra forma de evitar el ciberacoso es proteger sus dispositivos y sus contraseñas. Debería establecer una contraseña en su teléfono, su tableta y su PC para que nadie pueda utilizar sus dispositivos sin su consentimiento.

También debería asegurarse de tener contraseñas seguras y únicas para cada una de sus cuentas en línea. Las contraseñas débiles pueden permitir a los ciberacosadores entrar y usar sus cuentas para el fraping, el dissing y otras formas de acoso.

Si le parece difícil recordar contraseñas complicadas para cada una de sus cuentas, considere el uso de un administrador de contraseñas.

Proteja su privacidad en línea con una VPN

Si los ciberacosadores no pueden acceder a su información, no podrán utilizarla contra usted. Una red privada virtual, cifrará por completo su conexión a Internet para mantener su privacidad en línea. Esto quiere decir que los hackers o los ciberacosadores que intenten espiarle serán bloqueados totalmente. Una VPN también le protege en las redes Wi-Fi públicas no seguras, y evitará que cualquiera curiosee lo que hace en línea.