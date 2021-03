Guillermina Valdés contó el extraño toc que tiene Marcelo Tinelli: “Este tipo me está cagando”

No suele dar muchas entrevistas por eso cada vez que hace alguna aparición pública suele dejar varios titulares a su paso. Esta vez, invitada por su amigo, Jey Mammon, Guillermina Valdés, estuvo en el piso de Los Mammones y habló de todo un poco.

Una vez acomodada en el sillón y luego de varios chistes, la modelo contó cómo fueron los comienzos de su relación con el conductor de Showmach y se refirió a el escándalo que fue en su momento su comentado romance, hoy hiper consumado.

“Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo, lo había cruzado en dos o tres eventos. Siempre estuvo el tema de ‘la mujer del amigo’, como si la mujer fuera de alguien. Yo no era la mujer de nadie. Una relación de amistad no era, nunca habíamos compartido un cumpleaños, un bautismo, nunca vino a mi casa. Habían trabajado juntos y en eventos sociales nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad. Está bueno poder aclarar eso. Yo estaba divorciada, Sebastián estaba en pareja con una chica divina (Ivana Figueiras)”, comenzó contando Guillermina.

“Fue todo muy raro para mí, a nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no les afecte. Fue difícil para todos. Hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando. Yo soy como muy justiciera, cuando algo me parece injusto Marcelo me dice ‘no salgas a contestar porque si no los temas crecen’. Fue un gran aprendizaje para mí, yo no estaba tan expuesta. Uno aprende.”, continuó.

“Está bueno poder decir que a Marcelo lo conocí en 2012, nos presentaron. Nunca tuve la oportunidad de aclararlo, me parece que está bueno. Si uno tiene paciencia y espera, llega la oportunidad de expresarnos. No todos tenemos un micrófono para hablar del otro y tenemos ese poder”, aclaró contundente.

Luego característico del programa pasaron a una charla más distendida y la modelo reveló que en los comienzos notaba algo extraño en el accionar del presidente de San Lorenzo que la hacía sospechar incuso de alguna infidelidad.

“Marcelo tiene un tema con el perfume… se lo pone todo el tiempo: para ir al gimnasio; para hacer la clase de inglés por zoom… ¡siempre!”, señaló ante las risas de Jey Mammon.

“Me acuerdo que, al principio, cuando empezamos a salir, me preguntaba ‘¿qué onda? ¿todo el tiempo usa perfume? ¿tanto? Este tipo me está re cagando’, decía. Pero no. Tiene algo con el perfume”, detalló la invitada quien rápidamente dejó de lado sus sospechas cuando al consultarle el conductor le manifestó que solo usaba perfume porque le gustaba sentir el olor.