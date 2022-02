Gonzalo Heredia reveló por qué se bajó de ATAV: “No podría mentirle a la gente”

Gonzalo Heredia brindó una nota junto a sus compañeros de la obra Desnudos, pero respondió contundente cuando le preguntaron por su presencia en la segunda temporada de Argentina,Tierra de Amor y Venganza el éxito de Polka. “No podría mentirle a la gente”, dijo, afirmando que no estará en las filas de la ficción.

En diálogo con Implacables, el ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, Heredia respondió sincero cuando le preguntaron sobre su presencia en la ficción de Polka que tendrá su segunda temporada. “Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, bromeó el actor sobre la continuación de su personaje, Aldo Moretti, que tenía un romance con Raquel interpretada por Eugenia China Suárez.

“Hay cosas que ya no puedo hacer más. Ya no llego. No me da el físico. Se me cae la cara, yo no podría mentirle a la gente en ese sentido, por ahí en otros sí”, agregó sobre la segunda temporada, que estará ambientada en los ´80.

Por otro lado, Heredia contó que “No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé super bien. Polka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo”, aclaró en el final de la entrevista.

¿Habrá segunda temporada de ATAV?

Argentina,Tierra de Amor y Venganza fue una de esas ficciones que despertó el amor de miles y miles de televidentes. Para la alegría de muchos y de muchas, Adrián Suar confirmó en 2021 que, finalmente, este culebrón nacional tendrá su segunda entrega.. “En el 2022 vuelve ATAV”, expresó “El chueco”.

Sin embargo, se sabe que varios personajes no regresarán en la segunda entrega, que estará ambientada los 80s y no en los 60s como estaba prevista.