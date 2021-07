GANÓ Brian Parkinson y reveló su táctica de estudio para el rosco: Campeón de Pasapalabra

Después de completar el rosco y consagrarse como campeón de Pasapalabra(Telefe), Brian Parkinson dialogo junto a Iván de Pineda con Telefe Noticias y revelo su método de estudio para el juego más temido del tanque del canal de ViacomCBS.

Consultado por Agustina Casanova para el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barilli minutos después de haber ganado el rosco de Pasapalabra, dijo: “Todavía no lo puedo creer. Me puse muy nervioso porque estaba ahí sobre el final, estaba en duda y no sabia si lo iba a completar, no se”, admitió Brian, el ganador del programa y favorito del publico en general.

“Que Brian se lleve el pozo del rosco, a todo el equipo que esta detrás de cámaras, nos da una enorme alegría, como nos pusimos contentos cuando le toco a otros campeones”, aseguro Iván de Pineda, conductor del exitoso programa de entretenimientos de Telefe.

Qué hay detrás del campeón de Pasapalabra, Brian Parkinson

Al preguntarle sobre su táctica de estudio, el detrás del esfuerzo, Brian revelo: “La táctica se va desarrollando con la prá​ctica”, sostuvo, y agregó: “Después, lo de responder, saber, es estudiar”, sintetizó.

Tras ser interrumpido por el conductor de Pasapalabra, quien comentó que utilizaba Excel para estudiar, el participante, de 32 años de edad, contó: “Yo tengo un excel en el que agrego palabras de la RAE o cultura general. Tengo una columna en la que esta la definición, en otra la que esta la letra y oculta la palabra. Son mas de 35 mil palabras”, señaló Brian.

Cuándo ganó el rosco de Pasapalabra Brian Parkinson

En una maratón espectacular el participante que estuvo en 53 emisiones completó la rueda del abecedario y ganó el Rosco de Pasapalabra.

Finalmente, este miércoles 28 de julio de 2021, Brian logró imponerse, luego de varias semanas, a su competidora, Gabriela Mollety, respondió correctamente las 25 palabras asociadas a la “rueda del abecedario” y se llevó el gran pozo de $1.370.000 pesos que se había acumulado. El total es de $1.760.000 debido a los 390 mil pesos que el participante había acumulado tras sus consecutivos juegos.

De esta manera, el joven se convirtió en el quinto ganador de El Rosco, sucediendo a Camilo Rubio y Diego Aira, quien actualmente trabaja en el equipo de Pasapalabra. Horacio Moavro fue el primer ganador del ciclo, en junio de 2016 y Martina Barraza, la segunda, en febrero de 2018. Brian Parkison, es el quinto ganador del juego, pero es el primer participante en llevarse el Rosco desde que Pasapalabra es emitido en Telefe.

Brian, además, ya había participado en el programa en abril de 2020, cuando salía al aire por El Trece y había quedado a una sola letra de completar el Rosco. Este 2021 tuvo su revancha y logro consagrase como campeón.

Qué dijo Mariel Morán, la productora de Pasapalabra sobre Brian Parkinson

Mariel Morán, productora ejecutiva de Pasapalabra y Production Manager de WarnerMedia, feliz por la consagración de Brian expresó en la red: “La inmensa felicidad de hacer un programa como Pasapalabra es inexplicable. Brian campeón. No lo vamos a extrañar porque va a seguir con nosotros. Pero si, LO VAMOS A EXTRAÑAR”, indicó junto a una foto que muestra a Iván, Brian, Natalia Lado, Belén Capodanno, la misma Morán, entre otros integrantes del gran equipo de producción del programa.