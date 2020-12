Estafa telefónica a una señora de 80 años en el centro de Funes

Imágenes ilustrativas.

Le hicieron el cuento a la abuela para robarle su dinero y las alianzas, la víctima creyó que era su nieto.

La víctima, Elba C. de 80 años, recibió un llamado telefónico que relata al personal policial, “me llamó un hombre que dijo era mi nieto, me dijo que estaba golpeado, y me pide dinero que ponga en una bolsa de nylon y la deje frente al domicilio.

Junté todo el dinero que tenía en mi casa y lo dejé en la vía pública (25.000 pesos, dos alianzas de oro).

Después ví un auto blanco que se llevó dicha bolsa”.

La denuncia se realizó en Seccional 23 de Funes, para su posterior investigación y acciones de Fiscalía de Turno.