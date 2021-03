El Presidente explicó por qué nombró a Martín Soria como nuevo ministro de Justicia

El presidente Alberto Fernández eligió hoy al diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria para ser el reemplazante de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia

El presidente Alberto Fernández dijo que lo designó porque “tiene una mirada muy parecida” a la suya sobre este poder del Estado.

En declaraciones al programa Fuego amigo (Canal 9), el mandatario contó que desde “hace varios meses” que viene siguiendo al nuevo ministro y destacó que se trata de alguien “que trabajó en los tribunales y entiende lo que está pasando”.

“Le he planteado con total claridad que lo único que quiero es el estado de derecho y tener una justicia que se corresponda con ese estado de derecho”

Fernández señaló que comparte con Soria “una misma mirada” sobre la Justicia y ‘confesó’ que tomó la decisión sin consultar con la vicepresidenta Cristina Fernández ni el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa.

“Debo confesar que no (lo consulté con nadie). En algún momento he hablado con Martín y le había dicho que me parecía importante lo que estaba haciendo”, indicó.

Cabe recordar que en los últimos días, ante la salida de Marcela Losardo, se habían establecido los nombres de Soria y Ramiro Gutiérrez como posibles reemplazantes de la funcionaria, y, en ese punto, marcado una diferencia entre sus perfiles, uno más cercano al kirchnerismo y otro al massismo.

El jefe de Estado insistió en el “trabajo importante” que venía realizando el nuevo ministro de Justicia. “Ayudó a desentrañar los vínculos entre el poder y la Justicia. Martín hizo el trabajo de pedir quién entraba a la Casa Rosada y empezó a notar cosas muy llamativas. Así verificó algo que viene pasando hace mucho tiempo que es cómo se vincula la justicia con la política”, dijo, en relación a la revelación de Soria sobre las visitas del camarista Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri.

Ahora, sólo resta que el Gobierno oficialice la salida de Losardo y, así, la designación de Soria, quien, a su vez, debe renunciar a su banca en el Congreso.

La ex ministra, en tanto, pasaría a ocupar la Embajada argentina ante la Unesco, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Pino Solanas.