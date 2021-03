Matías Morla romperá el silencio junto a Jorge Rial

Atres meses del fallecimiento de Diego Maradona, la causa judicial que investiga la muerte se mueve en la justicia. Mientras que por su lado, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe llaman a los ciudadanos a realizar una condena social para los médicos que trataron a su papá en su último período y apuntan duramente contra Matías Morla a quién declararon su enemigo.

Sin embargo el letrado se mantuvo al margen y en silencio, hasta ahora que anunció que hablará de todo junto a Jorge Rial en el nuevo ciclo que arrancará el próximo 5 de abril por américa y será la vuelta del conductor que tras 20 años dejó el clásico Intrusos para realizar TV Nostra.

El conductor histórico de Intrusos se encuentra ultimando detalles del estreno del ciclo que contará con columnistas de lujo: Marina Calabró y Diego Ramos.

Morla recién se mostró la semana pasada con un posteo en redes sociales y logró un revés judicial contra las hijas de Maradona que habían denunciado al abogado por quedarse con la marca “Maradona” de manera fraudulenta.

Morla fue denunciado por Dalma y Gianinna

No obstante la Justicia les dio un duro revés a las chicas ya que el juez en primera instancia le dio la derecha al letrado.

De todo eso y mucho más, hablaran en un mano a mano Matías y Jorge en el debút de su nuevo ciclo televisivo el próximo 5 de abril.

“No falta mucho para que llegue @TVnostraOK. Vamos a poner un poco las cosas en orden en la tele. Y en la política. El espectáculo tampoco se va a salvar. Obvio, en el periodismo también. El lunes 5 de abril, a las 21, nos vemos en @AmericaTV”, comenzó escribiendo Rial en su cuenta de Twitter.

“¡El ruido que vamos a hacer! El lunes 5 de abril, a las 21, abrimos la caja de Pandora de un tema que nos tiene a todos conmocionados. Paciencia. Vale la pena”, lanzó en otro posteo.

Pero fue el último anuncio del presentador de televisión y radio que da pie a la confirmación que hizo este lunes de Brito. “Que bomba tiene preparada la producción de @TvnostraOK para el arranque el lunes 5 de abril a las 21. De verdad van a hablar todos. Todos, ¡¡¡pero todos!!! Ya está confirmada y cerrada. Es de esas notas de las que se comenta una semana. Falta poco”, aseveró el exconductor de Gran Hermano.

Matías Morla, centro de críticas tras la muerte de Diego Maradona

Matías Morla, quien se encuentra en el ojo de la tormenta y sobre todo, luego de la difusión de diversos audios que contienen conversaciones suyas con Leopoldo Luque, es uno de los apuntados por Dalma, Gianinna Maradona, Claudia Villafañe, entre otros, que consideran que, además de Luque, es el principal responsable de la muerte de El Diez.

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, también cargó tintas contra el ex apoderado de Diego Maradona.

Luego de ser increpado por Morla en la red, Baudry respondió: “La única defensa que van a tener es la descalificación personal y van a seguir haciéndolo siempre porque no van a poder explicar los papeles y las firmas truchas en los expedientes, las historias clínicas truchas y por qué no lo cuidaron”, arremetió en Nosotros a la Mañana (El Trece).

“La causa está avanzando. Está la junta médica. Le debe molestar el escarnio social que está habiendo. Y que se empiecen a analizar todos los documentos que van apareciendo en la sucesión, que son muy pocos, las firmas adulteradas y la documentación no es la correcta”, consignó el novio de Vero Ojeda.

“Todos dicen que Diego era millonario. Entiendo que Diego pudo haber gastado su plata como él quería, pero en el expediente de la sucesión no hay absolutamente nada. En los últimos meses el abogado de Morla (Mauricio D’Alessandro) dijo que era millonario, y en la causa no hay nada“, aseguró Mario Baudry. “Las cuentas en el exterior no están”, agregó, e indicó que en la sucesión “está la declaratoria de herederos y para repartirse tres autos en el patrimonio”.

También se supo que las hijas de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe se habían presentado a la Justicia para denunciar a Morla por defraudación por administración fraudulenta, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión, solicitando que se lo investigue por “traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder”.

Sin embargo, la Justicia estuvo del lado de Morla esta vez. “La Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla “ceder, vender, transferir o disponer” de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona, sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial”, revelaron fuentes cercanas a Matías Morla.