El intimidatorio cruce de Aníbal Fernández con el dibujante Nik en Twitter

Aníbal Fernández retuiteó la publicación y le agregó una advertencia con información sobre el colegio al que, se entiende, Nik envía a sus hijos: “Muchas escuelas y colegios de CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés… O querés que te haga el dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… La conocés?”, fue el texto que envió el ministro de Seguridad.

Así, el funcionario hizo referencia a información privada sobre el humorista para responder una crítica sobre el plan “platita” que lleva adelante el Gobierno nacional.

La polémica publicación empezó como esta réplica a un mensaje con el que Cristian Dzwonik, conocido por su trabajo como Nik, cuestionó la propuesta del gobernador Axel Kicillof de los viajes de egresados gratis. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, escribió el dibujante en su cuenta.

“El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ‘velada’ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ‘SEGURIDAD’ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”, publicó Nik.

También opinó Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional en Capital Federal.

“El mensaje del Ministro de Seguridad de la Nación es de una enorme gravedad institucional. Utiliza información personal de un ciudadano para amenazarlo por su opinión política. Una respuesta intimidante y antisemita, del funcionario que debería cuidar a los argentinos”, publicó en Twitter.

Fernández le respondió que los colegios privados reciben dinero del estado, pero agregó una alusión personal a la escuela de las hijas de Nik: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conocés?”

Tras este cruce, Nik denunció al ministro por el contenido y el tono del mensaje, que calificó de “persecutorio”, y publicó un dibujo con la leyenda “Con nuestros hijos NO”, que fue usado como hashtag por la oposición en sus mensajes de repudio.

“El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar ´seguridad´ a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”, escribió.

Aníbal Fernández se comunicó más tarde de manera privada con Nik para pedirle disculpas ya que, argumentó, su frase solo tenía como objetivo referirse a los colegios privados que recibían subvenciones del Estado. Además, en un tuit sostuvo: “No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”.

Fernández también brindó declaraciones a los canales de noticias TN y la agencia NA reiterando su pedido de disculpas. “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas”, se retractó.

El dibujante, por su parte, anticipó que demandará a Fernández por amenazas, tras señalar que sus hijas estuvieron llorando y que también él siente miedo porque no sabe cómo el ministro tiene información personal sobre su familia.

Entre los repudios que generó el tuit de Aníbal Fernández se destacaron los de Patricia Bullrich, (“Eso se llama escrache Ministro Aníbal Fernández”, dijo la titular del PRO), el diputado Fernando Iglesias (“El ministro de Seguridad de la Nación apretando a ciudadanos privados” ) y la diputada bonaerense Carolina Píparo (“Mientras la Argentina sangra por la inseguridad y el narcotráfico, el ministro Aníbal Fernández nunca no está patoteando. Eso son los K”).

El ex presidente Mauricio Macri, por su parte, tuiteó “Todos somos Nik. Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos ‘basta’, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío. La cultura del poder intimidador que representan el ministro Aníbal Fernández, el gobierno nacional y el kirchnerismo, ha perdido su poder, está terminada.”

TODOS SOMOS NIK



No salgo de mi asombro.

El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2021

