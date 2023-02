El desopilante encuentro entre Alfa y el Kun Agüero: “Se dio vuelta todo”

Aunque Gran Hermano (Telefe) ya terminó para Walter Alfa Santiago, pareciera que esto es el inicio de una larga carrera en los medios para el polémico exparticipante del reality, ya que el lunes 20 de febrero Sergio Kun Agüero lo reconoció en la calle e hicieron un vivo para Instagram.

El popular exhermanito inició una transmisión en vivo para sus redes y sorprendió a sus seguidores al ponerse junto al exfutbolista: “Mirá con quién nos acabamos de encontrar. Estamos en vivo con el Kun Agüero en Libertador. El Kun Agüero me mira y dice: ‘¿Vos sos Alfa?’. Yo no lo puedo creer, se dio vuelta todo, boludo. Te juro, esto es muy fuerte“.

Agüero se mostró divertido con Alfa: “Exactamente, yo cada tanto miraba Gran Hermano. La verdad es que estuvo bueno, no tenía mucho tiempo pero las veces que veía, era muy gracioso“. El exparticipante disparó picante: “¿Y tengo que volver o no?“, ante lo cual el Kun se mostró a favor: “Para mí, sí, pero bueno viste como es… La gente a veces lo toma medio raro, pero yo te entendía porque sé que lo decías en buena fe, buena onda y yo porque entiendo la onda de los chistes, soy bastante bromista, yo puteo, hago todo“.

“Yo no decía cosas para agredir, decía para cagarnos de risa“, acotó Alfa, pero el Kun recordó sus momentos más polémicos en Internet: “Yo sí, en el chat mío en Twitch me pone: uh, fracasaste y yo le pongo: chupame la pija“. El exhermanito no perdió la oportunidad de pedirle hacer pronto una transmisión juntos: “¿Cuándo hacemos un Twitch juntos?“. “¡Cuando quieras!“, aseguró Kun.

Alfa arremetió sin piedad contra la producción de Gran Hermano: “Estafadores”

Walter Alfa Santiago ha sido uno de los participantes más polémicos en la historia de Gran Hermano. Sus dichos, acciones y su estilo confrontativo quedarán registrado para las próximas ediciones del reality de Telefe. La gala de eliminación en dónde surgió un mano a mano con Romina Uhrig, el jugador fue el que más votos negativos acumuló, ocasionando su salida de la casa, en medio de fuegos artificiales que él mismo acusó de que eran los “peronistas” y “peronchos”.

Fuera de la casa, sigue siendo un personaje mediático que ha dado de qué hablar. Se ha paseado por varios programas de Telefe y América. Volvió a manejar sus redes sociales, en donde realiza transmisiones en vivo de las reuniones con sus amigos e interactúa con sus seguidores.

No obstante, en las últimas horas llamó la atención una fuerte denuncia que manifestó en sus historias de Instagram, en donde cataloga a la producción de Gran Hermano como “Estafadores”. Alfa, publicó un video que data de enero de este año. En el clip se observa a Ariel en la cocina, después a Romina con Julieta y Camila conversando.

A la diputada se le escucha decir: “A mí, Juli, de los de la produ me dijeron ‘el 20 queda lo del…”. Acto seguido, la transmisión de Pluto se cortó, dejando en evidencia que a la oriunda de Moreno le estarían pasando data de lo que sucede dentro y fuera de Gran Hermano.

Por otra parte, la denuncia de Alfa gana más credibilidad, luego de que el pasado jueves en la gala de salvación, Romina confirmara que la producción de Gran Hermano influencia algunos hechos que pasan dentro de la casa. En vivo, la exlegisladora kirchnerista soltó: “Estoy muy confundida, porque hoy me confundí más porque hablé con Gran Primo y como que ya la tenía tomada la decisión, y después me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho. Tenía una decisión tomada, pero hubo algo que me hizo cambiarla ya que veía a una persona más fuerte y después pasó algo que bueno, lo vi distinto”, confesó.

De inmediato, las redes comenzaron a reaccionar y a llamar de “fraude” algunos acontecimientos claves que pasan en Gran Hermano. Esto estaría en sintonía con la denuncia de Alfa. Tocará esperar que Walter Santiago rompa el silencio y otorgue más detalles de su descontento con el reality.