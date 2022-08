Durísimo cruce en vivo entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe: gritos, reproches y escándalo

VERÓNICA OJEDA Y CLAUDIA VILLAFAÑE | CAPTURA

Verónica Ojeda y Claudia Villafañe protagonizaron un feroz cruce en la tarde del lunes 1° de agosto, mientras hablaban en vivo para Argenzuela (C5N). Las exmujeres de Diego Armando Maradona se dijeron de todo y generaron tensión.

Días atrás, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de su hijo, Dieguito Fernando, dio un móvil para Argenzuela y acusó a Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona por la falta de dos millones de dólares en una cuenta de Diego Maradona en Suiza.

Mario Baudry disparó contra Villafañe y sus hijas, debido a que habría encontrado algunas irregularidades en la gestión de Sebastián Baglietto como administrador de la sucesión de Diego Armando Maradona, con las cuales habrían salido beneficiadas ellas tres.

“Las cosas que no se hicieron fueron por un pedido de Claudia al Baglietto. Ella es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja del administrador“, lanzó sin filtros Baudry, para explicar el motivo por el que los herederos no siguieron con la batalla judicial que tenía Diego Maradona contra Claudia Villafañe por las camisetas.

Baudry denunció que Dalma, Gianinna y Claudia habían cobrado 80 mil dólares cada una por asistir a la Maradona Cup y aseveró que hay un gran monto de dinero que fue sacado sin el conocimiento de Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando: “Nosotros (en referencia a Dieguito Fernando y Verónica Ojeda) nos enteramos que faltaban 2 millones de dólares de una cuenta que tenía Diego en Suiza. Eso ocurrió hace un año y a nosotros nos lo informaron hace dos meses”.

El cruce entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe

Tras el revuelo por los dichos del abogado, Verónica Ojeda dio un móvil para Argenzuela, respaldó a su pareja y apuntó contra Claudia Villafañe y sus hijas. Durante el transcurso de la entrevista, la mamá de Dieguito Fernando se quejó por el trato que Dalma y Gianinna le dan a su hijo. Verónica contó que Dieguito llamó a Dalma para felicitarla por el nacimiento de Azul, su hija, y que no le contestó.

Cabe señalar que la actriz explicó el pasado viernes en LAM (América TV) por qué no atendió a su hermano: “Cuando me iba a ir de la clínica estaba muy pálida y me sentía muy débil. El médico me dijo que me iba a hacer unos estudios de rutina antes de dejarme ir, y salieron unos valores tremendos. Horribles. Ahí me dijeron que me tenían que hacer una transfusión y que me tenía que quedar internada“.

Verónica no le creyó a Dalma y sostuvo que todo el tiempo destrataba a Dieguito diciéndole “el nene” en vez de llamarlo por su nombre o reconocerlo como su hermano. Además, Ojeda también despotricó contra Claudia por decir que cada uno criaba a sus hijos como podía, en referencia a una foto donde se lo ve al niño de 9 años haciendo un gesto de fuck you.

Mientras Ojeda continuaba con su descargo, desde la producción de Argenzuela le avisaron que Villafañe quería salir al aire de manera telefónica para responderle sobre las diversas acusaciones en su contra. Luego de que Claudia asegurara que no estaba viendo el programa y quería que le contaran que estaba diciendo Verónica, esta la cruzó a los gritos: “Ya estás mintiendo. Empezamos mal. Vos sos la Madre Teresa de Calcuta siempre, vos nunca hacés nada, todo bien”.

Con calma, la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó responderle respecto al supuesto dinero que recibió y dijo: “Cuando los chicos se estuvieron repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados. No sé que pasó ahora. Estaba todo bien con todos los abogados, hasta que apareció el otro día Mario Baudry y dijo que yo cobré, con Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia. No sé de dónde salió esa mentira. Se los juro por mis nietos“.

Otro de los temas que generó discordia fue un contrato por una marca de vinos en Europa, el cual solo fue firmado por Dalma y Gianinna. Para defenderse, Claudia explicó: “Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar“.

“Firmaron hace un año atrás”, señaló Verónica. “No fue hace un año. Pero no importa cuando se firmó, yo te conté lo de los vinos. La gente me llama a mí para los negocios y se lo paso a los abogados”, siguió Claudia. Verónica contó que ahora debe viajar a Italia para firmar dicho contrato y acusó a Villafañe de haber estado en Europa por el mismo tema, cuando ella sostuvo que no fue así. A su vez, Verónica dejó en claro que para hacer negocios con la firma de Maradona siempre deben estar de acuerdo la mayoría de los herederos, es decir, tres de los cinco hijos de Diego.

“¡Me cansa que sean tan hipócritas! Me cansa de que se hagan las buenas, estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no muestren lo que realmente son”, estalló de repente la mamá de Dieguito. Tras un acalorado ida y vuelta, los gritos siguieron y Verónica amenazó con llevar sus diferencias con Claudia ante la Justicia: “Conmigo no, eh. Porque te vas a chocar con un hierro grande. Conmigo no”. Para cerrar, remató: “Y mi hijo se llama Diego Fernando Maradona, no el nene”.