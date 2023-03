DUKI en Rosario

DESDE EL FIN DEL MUNDO

Luego de agotar cuatro estadios Vélez para más de 180 mil personas, dos WiZink Center de Madrid, dos Palau Sant Jordi de Barcelona, y su próxima gira por Estados Unidos en menos de 24 horas, que lo llevará al Palladium Times Square de Nueva York, además de Miami, Chicago, Los Ángeles y San Diego, regresa a Rosario uno de los artistas más convocantes de la escena internacional.

Viernes 28 de abril

METROPOLITANO | Junín 501

::: ENTRADAS :::



PREVENTA exclusiva clientes YOY martes 14/3 a las 12hs con reintegro de $2.500.-



VENTA GENERAL a partir del miércoles 15/3 a las 13hs por turboentrada.com y

en boleterías de Mitre 737 y Metropolitano.

El líder del movimiento urbano argentino pasó por España agotando localidades en sus cuatro presentaciones. Su público se trasladó desde diferentes puntos de Europa para verlo en vivo y disfrutar de un espectáculo con la fuerza y excelencia que siempre lo acompañan.

Así el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona estallaron al ritmo de “Givenchy”, “Rockstar”, “Te sentís sola”, “Sudor y trabajo”. No faltaron los hits “Tumbando el club”, “Ya me fui”, “Goteo”, “She don’t give a fo” y su reciente “Si me sobrara el tiempo” que ya viene copando todos los rankings globales.



Durante casi dos horas de show Duki hizo disfrutar de un espectáculo único a los asistentes. Una puesta en escena rompedora, cañones de fuego, pantallas gigantes y un escenario perfectamente medido, todo esto sumado al talento y la ilusión del artista, fueron los causantes del éxito rotundo de cada noche en el país ibérico. Con un público entregado por completo y pasando por varios géneros y emociones, llevó su figura al máximo esplendor haciendo que España cayera rendida a sus pies.