La polémica de Juanita Viale en redes: ¿Por qué no muestra a su novio?

Juanita Viale y un romance inesperado, sobre todo porque se conoce que tuvo un romance con el Padre de su nuevo novio.

¿Sale la nieta de Mirtha legrand con Yago el hijo de su ex, el medallista Santiago Lange?

Desde que comenzó su relación con Yago Lange, todos están atentos a las redes sociales de Juana Viale.

La información surgió a partir de unas vacaciones que la nieta de Mirtha Legrand decidió emprender sola. Allí, se la vio muy acaramelada con Yago Lange, un activista del medio ambiente.



Al parecer, Juana sintió una conexión muy especial, inesperada y sorpresiva con el joven de 34 años que se dedica a la concientización ecológica. A ambos se los vio muy cercanos en una escapada que la conductora hizo al sur de Chile.

No había pasado demasiado tiempo desde que se conoció que Juana estaba separada de Golderhon, con quien se encontraba a punto de concretar una mudanza a la casa que diseñaron juntos y que habían construido para una convivencia.



Había resultado extraño en un primer momento cuando Juana fue dejando algunos indicios de su escapada ya de soltera arriba de su camioneta y con la única compañía de su perra. De esa forma, la nieta de Mirtha e hija de Marcela Tinayre dejaba en claro que ya se encontraba separada.



En cuanto a Yago Lange, también supo dedicarse al deporte de alto rendimiento, al igual que su padre, ya que siguió sus pasos en el yachting y representó al país en muchas competencias internacionales.

En este contexto de sorpresiva nueva relación amorosa en la vida de Juanita, los usuarios de las redes sociales comenzaron a estar muy atentos a cada movimiento que se produjera, principalmente, en su cuenta de Instagram.



No obstante, la conductora sólo subió una foto en estos vertiginosos días de confirmaciones importantes sobre su vida privada. “Nos y otras bellezas naturales”, escribió Juana, en una foto a orillas del mar, con su perra.

Por lo que aseguran que Juanita habría tenido un romance con el padre y ahora con el hijo

En tanto en Octubre de 2016 las noticias eran que Juanita Viale y el romance inesperado, ¿era Santiago Lange?

La actriz y el campeón olímpico compartieron una salida muy romántica

Juanita Viale estaría saliendo con el campeón en vela de Río 2016, Santiago Lange. La actriz y el medallista olímpico hicieron una escapada a Uruguay.

Según contó el periodista Ángel de Brito al aire en Los ángeles de la mañana, partieron ayer desde San Isidro en lancha rumbo a Carmelo. Arribaron al país vecino en horas de la tarde.

Luego de hacer en los trámites de prefectura, la nieta de Mirtha Legrand y el campeón se dirigieron al muelle Las Perdices, el lugar elegido para refugiarse y pasar unos días de amor y relax.

Este año Santiago Lange tomó popularidad luego de triunfar en los Juegos Olímpicos en Río 2016 tras recuperarse de una dura enfermedad. En 2015 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Viajó a Barcelona, donde le extirparon un pulmón.

“Durante seis meses me dediqué en exclusiva a mi enfermedad. Solo pensé y trabajé para operarme en el lugar adecuado y tomar las decisiones correctas. En realidad yo no me quería operar, no quería creer a los médicos”, contó sobre el tratamiento al que se sometió antes de viajar a Brasil.