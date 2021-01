Darío Barassi tiene coronavirus y está aislado con su familia: “Preocupado y angustiado”

Darío Barassi tiene coronavirus y se encuentra aislado junto a su familia | Foto: Instagram @dariobarassi

Barassi informó que dio positivo de coronavirus y se encuentra realizando el aislamiento junto a su familia. “Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Si, di positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”, escribió.

A través de sus historias de Instagram, el actor y conductor de 100 argentinos dicen sostuvo que por el momento no ha manifestado síntomas pero que se encuentra “un poco angustiado y preocupado”.

“Un poco angustiado y un poco preocupado pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también. Abrazo”, detalló en un breve pero contundente mensaje.

Barassi confirmó por sus historias que tiene coronavirus | Foto: Instagram @dariobarassi

Barassi se suma entonces a la lista de figuras del medio que comparten su diagnóstico como la actriz Malena Narvay -quien hace unos días publicó una sentida carta para advertir los síntomas que tuvo tras el contagio-,Sol Pérez, Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe, que afrontó complicaciones en su salud que lo derivaron a la Clínica Zabala y en el Sanatorio Juncal, respectivamente.

El positivo de Barassi se conoce días después de que fuera cuestionado por promocionar el boliche “Bruto”, que le privó su entrada a una joven en Mar del Plata por su cuerpo. La cantidad de mensajes generó que el conductor respondiera a través de sus redes: “Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia, pero no que era este lugar.

Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón, por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que me cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme. Me cuesta creer que hayan discriminado porque hoy conocí a su gente y son divinos. Pero la información siempre suma. Me ocupo”.